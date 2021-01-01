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Розповіли, скільки волинян отримали щеплення від коронавірусу у центрах вакцинації за вихідні

Розповіли, скільки волинян отримали щеплення від коронавірусу у центрах вакцинації за вихідні
26 та 27 червня у центрах масової вакцинації громадян від коронавірусної інфекції щепили 393 волинянина.

Про це Суспільному розповіла лікарка обласного центру громадського здоров’я Леся Іванишин.

Так, у вихідні на Волині працювали чотири центри вакцинації: у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському.

Також у 26 та 27 червня в області працювали сім мобільних груп вакцинації. Наступними вихідними в області знову працюватимуть чотири центри вакцинації.

"Ці центри, які зараз є, вони будуть працювати, але я думаю, на майбутнє будемо розглядати можливості щодо збільшення кількості цих центрів", – каже Леся Іванишин. Додає, наразі усіх охочих щеплюють вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, у Луцьку центр вакцинації розпочав працювати 12-13 червня у спорткомплексі одного із волинських вишів. За два дні роботи, 12 та 13 червня, в Центрі вакцинації щепили від коронавірусної інфекції 357 жителів Луцької громади.

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Теги: коронавірус, Волинь, центри вакцинації, вихідні
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