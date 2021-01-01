Розповіли, скільки волинян отримали щеплення від коронавірусу у центрах вакцинації за вихідні





Про це Леся Іванишин.



Так, у вихідні на Волині працювали чотири центри вакцинації: у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському.



Також у 26 та 27 червня в області працювали сім мобільних груп вакцинації. Наступними вихідними в області знову працюватимуть чотири центри вакцинації.



"Ці центри, які зараз є, вони будуть працювати, але я думаю, на майбутнє будемо розглядати можливості щодо збільшення кількості цих центрів", – каже Леся Іванишин. Додає, наразі усіх охочих щеплюють вакциною CoronaVac.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 та 27 червня у центрах масової вакцинації громадян від коронавірусної інфекції щепили 393 волинянина.Про це Суспільному розповіла лікарка обласного центру громадського здоров’яТак, у вихідні на Волині працювали чотири центри вакцинації: у Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Володимирі-Волинському.Також у 26 та 27 червня в області працювали сім мобільних груп вакцинації. Наступними вихідними в області знову працюватимуть чотири центри вакцинації."Ці центри, які зараз є, вони будуть працювати, але я думаю, на майбутнє будемо розглядати можливості щодо збільшення кількості цих центрів", – каже Леся Іванишин. Додає, наразі усіх охочих щеплюють вакциною CoronaVac.Нагадаємо, у Луцьку центр вакцинації розпочав працювати 12-13 червня у спорткомплексі одного із волинських вишів. За два дні роботи, 12 та 13 червня, в Центрі вакцинації щепили від коронавірусної інфекції 357 жителів Луцької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію