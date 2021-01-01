На Волині 30 червня прогнозують спеку, грози і шквал
Сьогодні, 20:00
Вдень 30 червня у Волинській області та Луцьку зокрема прогнозують грози, місцями град, шквал 15-20 м/с (рівень небезпечності І- жовтий).
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
За словами синоптиків, температура вночі становитиме 12-17° тепла, вдень - 25-30°.
30 червня вшановують пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне - бурі не обминути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
За словами синоптиків, температура вночі становитиме 12-17° тепла, вдень - 25-30°.
30 червня вшановують пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне - бурі не обминути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів
Сьогодні, 20:42
Лікар Комаровський пояснив, чому зайва вага може підвищити ризик важкого перебігу Covid-19
Сьогодні, 20:11
На Волині 30 червня прогнозують спеку, грози і шквал
Сьогодні, 20:00
На Волині у чоловіка виявили 260 кущів незаконно посіяного маку
Сьогодні, 19:39