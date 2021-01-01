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На Волині 30 червня прогнозують спеку, грози і шквал

На Волині 30 червня прогнозують спеку, грози і шквал
Вдень 30 червня у Волинській області та Луцьку зокрема прогнозують грози, місцями град, шквал 15-20 м/с (рівень небезпечності І- жовтий).

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.

За словами синоптиків, температура вночі становитиме 12-17° тепла, вдень - 25-30°.

30 червня вшановують пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне - бурі не обминути.

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Теги: погода, прогноз погоди
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