Через нові штами Covid-19 Туреччина призупиняє авіасполучення з низкою країн





Про це пише Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни, передає



Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з такими країнами як Бангладеш, Бразилія, Непал, Індія, Шрі-Ланка та ПАР (Південно-Африканською Республікою).



Крім того, люди, які прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.



У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Туреччини призупинить пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу.Про це пише Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни, передає УНН. Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з такими країнами як Бангладеш, Бразилія, Непал, Індія, Шрі-Ланка та ПАР (Південно-Африканською Республікою).Крім того, люди, які прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.

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