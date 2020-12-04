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Через нові штами Covid-19 Туреччина призупиняє авіасполучення з низкою країн

Через нові штами Covid-19 Туреччина призупиняє авіасполучення з низкою країн
Влада Туреччини призупинить пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу.

Про це пише Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни, передає УНН.

Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з такими країнами як Бангладеш, Бразилія, Непал, Індія, Шрі-Ланка та ПАР (Південно-Африканською Республікою).

Крім того, люди, які прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.

У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.

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Теги: Туреччина, авіасполучення, коронавірус
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