У Лищі планують капітально відремонтувати центральну дорогу

Рішення про початок виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення у селі Лище прийняли під час позачергової сесії Підгайцівської сільської ради.Про це інформує на своїй сторінці у фейсбуці заступник голови Підгайцівської сільської ради, - пише пресслужба Підгайцівської сільради.Зі слів посадовця, скарги на якість дорожнього покриття по вулиці Центральній надходять чи не щороку. Раніше проблему вирішували ямковим ремонтом, але поспілкувавшись зі спеціалістами, зрозуміли, що такий ремонт не буде ефективним та довговічним, тому єдиний вихід з цієї ситуації – капітальний ремонт із повною заміною основи дороги та її покриття.«Експерти кажуть, що верхній шар дорожнього полотна руйнується через тріщини в її основі. А нове полотно, після капітального ремонту, може служити до 15 років, за умови, якщо там не буде їздити великогабаритний транспорт. Мою пропозицію надати дозвіл на виготовлення проєктної документації та укласти договір з підрядною організацією, яка й підготує проєкт, депутати Підгайцівської сільської ради підтримали більшістю голосів», - зазначає Олександр Бляшук.Вже у цьому році у Підгайцівській сільській раді планують отримати документацію, яка дозволить звернутися до керівництва області із проханням виділити кошти на ремонт дороги у селі Лище, адже ця дорога в обслуговуванні Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», самостійно проводити будь-які ремонтні роботи Підгайцівська сільська рада не має повноважень.«Ми вирішили спрацювати на випередження, підготувати проєктну документацію вже у цьому році, щоб не витрачати час на бюрократичні моменти в наступному, а одразу приступити до ремонту, якщо нас підтримають у Волинській обласній державній адміністрації та Волинській обласній раді», - резюмує заступник голови сільради.