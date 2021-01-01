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Які параметри враховувати при виборі вібротрамбовки*

Які параметри враховувати при виборі вібротрамбовки*
Підготовка та ущільнення фундаменту – один з найважливіших етапів при виконанні будівельних робіт. Спочатку гравій, пісок та інші сипучі матеріали мають невисоку щільність. Щоб підвищити їхні експлуатаційні характеристики, професіонали використовують вібротрамбовку. У процесі роботи вона створює коливальні рухи, змушуючи частки грунту і інших матеріалів заповнювати утворені пустоти.

Для чого використовують вібротрамбовку



Досить висока потужність робить устаткування для ущільнення універсальним. Купити вібротрамбовку необхідно для вирішення таких завдань:

- закладка пішохідних доріжок;
- ущільнення гравію перед монтажем підлоги;
- прокладання трубопроводу;
- трамбування подушки перед заливкою фундаменту;
- ущільнення грунту навколо стовпів і паль;
- зміцнення грунту в каналах і насипах.

Сучасна вібротрамбовка забезпечує високу якість ущільнення в будь-яких експлуатаційних умовах. Невеликі розміри агрегату роблять його незамінним, якщо роботи необхідно виконати у важкодоступних місцях.

Як вибрати вібротрамбовку



Охочим купити вібротрамбовку необхідно вивчити технічні характеристики агрегату. Від цього залежить відповідність обладнання до запланованих робіт. До найважливіших критеріїв вибору належать:

- потужність: чим вищі показники цього параметру, тим більшою є ударна сила, що впливає на поверхню. В середньому потужність вібротрамбовок становить від 2,5 до 4 к.с. Цього достатньо для якісного ущільнення будь-якого сипучого матеріалу;

- розміри опорної площадки: їх вибирають, зважаючи на умови експлуатації. Якщо її використовуватимуть у важкодоступних місцях, площа повинна бути меншою. Для роботи на великих територіях краще купити вібротрамбовку з більшим опорним майданчиком;

- частота вібрації: впливає на продуктивність техніки. Моделі зі збільшеною частотою доводять поверхню до необхідного стану набагато швидше;

- сила удару: у більшості моделей цей показник перебуває на позначці 7-8 кН;

- глибина ущільнення: залежить від типу оброблюваного матеріалу.

Так, для роботи з асфальтом краще купити вібротрамбовку з невеликою глибиною ущільнення. Якщо агрегат необхідний для трамбування ґрунту під фундамент, глибина обробки повинна бути максимально високою.
Які параметри враховувати при виборі вібротрамбовки*

Якщо при роботі використовують бензинову або дизельну техніку, слід приділити увагу витратам палива. Для регулярної експлуатації краще вибрати модель з невисоким споживанням пального. Це дозволить знизити собівартість експлуатації.

Вібротрамбовки в інтернет-гіпермаркеті УКРСНАБ



Компанія УКРСНАБ - постачальник високотехнологічного обладнання, здатного вирішити будь-які завдання в будівництві. Інтернет-гіпермаркет пропонує купити вібротрамбовки виробництва кращих брендів за доступними цінами в Україні.

У каталозі компанії можна підібрати обладнання для якісного ущільнення будь-яких матеріалів, незалежно від розмірів будівельного об'єкта і складності робіт. Кожну вібротрамбовку доставляють з усією необхідною документацією і гарантією від виробника.

Консультанти УКРСНАБ готові відповісти на всі питання, пов'язані з покупкою вібротрамбовки. Експерти допоможуть вибрати обладнання, яке не підведе навіть в найскладніших умовах.


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Теги: вібротрамбовка
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