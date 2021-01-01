Які параметри враховувати при виборі вібротрамбовки*





Для чого використовують вібротрамбовку



Досить висока потужність робить устаткування для ущільнення універсальним.



- закладка пішохідних доріжок;

- ущільнення гравію перед монтажем підлоги;

- прокладання трубопроводу;

- трамбування подушки перед заливкою фундаменту;

- ущільнення грунту навколо стовпів і паль;

- зміцнення грунту в каналах і насипах.



Сучасна вібротрамбовка забезпечує високу якість ущільнення в будь-яких експлуатаційних умовах. Невеликі розміри агрегату роблять його незамінним, якщо роботи необхідно виконати у важкодоступних місцях.



Як вибрати вібротрамбовку



Охочим купити вібротрамбовку необхідно вивчити технічні характеристики агрегату. Від цього залежить відповідність обладнання до запланованих робіт. До найважливіших критеріїв вибору належать:



- потужність: чим вищі показники цього параметру, тим більшою є ударна сила, що впливає на поверхню. В середньому потужність вібротрамбовок становить від 2,5 до 4 к.с. Цього достатньо для якісного ущільнення будь-якого сипучого матеріалу;



- розміри опорної площадки: їх вибирають, зважаючи на умови експлуатації. Якщо її використовуватимуть у важкодоступних місцях, площа повинна бути меншою. Для роботи на великих територіях краще купити вібротрамбовку з більшим опорним майданчиком;



- частота вібрації: впливає на продуктивність техніки. Моделі зі збільшеною частотою доводять поверхню до необхідного стану набагато швидше;



- сила удару: у більшості моделей цей показник перебуває на позначці 7-8 кН;



- глибина ущільнення: залежить від типу оброблюваного матеріалу.



Так, для роботи з асфальтом краще купити вібротрамбовку з невеликою глибиною ущільнення. Якщо агрегат необхідний для трамбування ґрунту під фундамент, глибина обробки повинна бути максимально високою.



Якщо при роботі використовують бензинову або дизельну техніку, слід приділити увагу витратам палива. Для регулярної експлуатації краще вибрати модель з невисоким споживанням пального. Це дозволить знизити собівартість експлуатації.



Вібротрамбовки в інтернет-гіпермаркеті УКРСНАБ



Компанія



У каталозі компанії можна підібрати обладнання для якісного ущільнення будь-яких матеріалів, незалежно від розмірів будівельного об'єкта і складності робіт. Кожну вібротрамбовку доставляють з усією необхідною документацією і гарантією від виробника.



Консультанти УКРСНАБ готові відповісти на всі питання, пов'язані з покупкою вібротрамбовки. Експерти допоможуть вибрати обладнання, яке не підведе навіть в найскладніших умовах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підготовка та ущільнення фундаменту – один з найважливіших етапів при виконанні будівельних робіт. Спочатку гравій, пісок та інші сипучі матеріали мають невисоку щільність. Щоб підвищити їхні експлуатаційні характеристики, професіонали використовують вібротрамбовку. У процесі роботи вона створює коливальні рухи, змушуючи частки грунту і інших матеріалів заповнювати утворені пустоти.Досить висока потужність робить устаткування для ущільнення універсальним. Купити вібротрамбовку необхідно для вирішення таких завдань:- закладка пішохідних доріжок;- ущільнення гравію перед монтажем підлоги;- прокладання трубопроводу;- трамбування подушки перед заливкою фундаменту;- ущільнення грунту навколо стовпів і паль;- зміцнення грунту в каналах і насипах.Сучасна вібротрамбовка забезпечує високу якість ущільнення в будь-яких експлуатаційних умовах. Невеликі розміри агрегату роблять його незамінним, якщо роботи необхідно виконати у важкодоступних місцях.Охочим купити вібротрамбовку необхідно вивчити технічні характеристики агрегату. Від цього залежить відповідність обладнання до запланованих робіт. До найважливіших критеріїв вибору належать:- потужність: чим вищі показники цього параметру, тим більшою є ударна сила, що впливає на поверхню. В середньому потужність вібротрамбовок становить від 2,5 до 4 к.с. Цього достатньо для якісного ущільнення будь-якого сипучого матеріалу;- розміри опорної площадки: їх вибирають, зважаючи на умови експлуатації. Якщо її використовуватимуть у важкодоступних місцях, площа повинна бути меншою. Для роботи на великих територіях краще купити вібротрамбовку з більшим опорним майданчиком;- частота вібрації: впливає на продуктивність техніки. Моделі зі збільшеною частотою доводять поверхню до необхідного стану набагато швидше;- сила удару: у більшості моделей цей показник перебуває на позначці 7-8 кН;- глибина ущільнення: залежить від типу оброблюваного матеріалу.Так, для роботи з асфальтом краще купити вібротрамбовку з невеликою глибиною ущільнення. Якщо агрегат необхідний для трамбування ґрунту під фундамент, глибина обробки повинна бути максимально високою.Якщо при роботі використовують бензинову або дизельну техніку, слід приділити увагу витратам палива. Для регулярної експлуатації краще вибрати модель з невисоким споживанням пального. Це дозволить знизити собівартість експлуатації.Компанія УКРСНАБ - постачальник високотехнологічного обладнання, здатного вирішити будь-які завдання в будівництві. Інтернет-гіпермаркет пропонує купити вібротрамбовки виробництва кращих брендів за доступними цінами в Україні.У каталозі компанії можна підібрати обладнання для якісного ущільнення будь-яких матеріалів, незалежно від розмірів будівельного об'єкта і складності робіт. Кожну вібротрамбовку доставляють з усією необхідною документацією і гарантією від виробника.Консультанти УКРСНАБ готові відповісти на всі питання, пов'язані з покупкою вібротрамбовки. Експерти допоможуть вибрати обладнання, яке не підведе навіть в найскладніших умовах.

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