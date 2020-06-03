У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах





Про це в коментарі кореспонденту Сергій Прокоп.



За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.



"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.



За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.



Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських Карпатах наприкінці червня на так званому "сніжному язику" на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсоводЗа його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки."Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.

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