У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах
Сьогодні, 17:15
В українських Карпатах наприкінці червня на так званому "сніжному язику" на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.
За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.
"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.
За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.
Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.
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Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.
За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.
"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.
За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.
Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.
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