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У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах

У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах
В українських Карпатах наприкінці червня на так званому "сніжному язику" на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.

За його словами, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці, точніше – це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.

"Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", – зазначив Прокоп.

За його словами, сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він розташований у льодовиковому каньйоні, тому гарно зберігається і довго не тане.

Прокоп додав, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.

У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах
У Карпатах туристи катаються на лижах в купальниках і шортах

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Теги: Карпати, туристи, сніг, катання, літо, червень
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