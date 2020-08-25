Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів





Про це повідомляють організатори проєкту.



Святково-розважальна імпреза для діток відбудеться 1 липня 2021 року з 13.00 до 16.00 у «Рестпарку».



У програмі заходу:

- веселі аніматори;

- бульбашкова дискотека;

- розфарбовування імбирного печива разом з зряниковою феєю Тамарою Федоренко;

- фотосесія з велетенською пандою;

- шоу мильних бульбашок;

- показові виступи спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;

- інтерактивна програма від поліцейських;

- майстер-клас з лего-конструювання від STEM-школи INVENTOR;

- майстер-клас ЛНТУ «Технології майбутнього»;

- спілкування з байкерами (мотоклуб Lions MC Lutsk);

- показові виступи за участі кінологічного клубу від Нацгвардії;

- майстер-клас від керівниці Федерація стрільби з лука міста Луцька, Клуб стрільби з лука «Луцькі Соколи», ветеранки АТО і золотої призерки «Ігор нескорених» Майї Москвич;

- смачне частування улюбленими дитячими смаколиками.



До слова, «Посміхнись, дитино» – соціальний благодійний проект для дітей Небесного Легіону, у яких війна відібрала татусів і безтурботне дитинство. Він – продовження



«Посміхнись, дитино» відбудеться в рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України.



Головні організатори проекту майже незмінні: депутатка Луцької райради Василина Сидорчук (Вітовщик), ПрАТ «Едельвіка» (голова правління – Юрій Приходько), заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець Сергій Скулинець, Жіночий рух «За майбутнє» (координаторка у Волинській області – депутатка Луцької райради Ольга Максим’як, депутатка Волинської облради, голова міжфракційної групи «Рівні можливості» в облраді Оксана Філіпчук).



Ще три генеральні партнери соціального благодійного проекту «Посміхнись, дитино» – незалежний волонтерський проект на Волині, спрямований на підтримку родин бійців, «Меценати для солдата» (керівник – Руслан Теліпський), Волинська обласна рада (голова – Григорій Недопад) та готельно-ресторанний комплекс «Рестпарк» (директор – Назар Гусак).



Ведучим заходу буде заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець, радник голови Волинської облради Сергій Скулинець.



Фото - ілюстративне



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