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Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів

Шоу мильних бульбашок, цікаві майстер-класи: для діток Героїв Волині організовують свято веселощів
У рекреаційному комплексі «Рестпарк» відбудеться захід для дітей Героїв Волині "Посміхнись, дитино".

Про це повідомляють організатори проєкту.

Святково-розважальна імпреза для діток відбудеться 1 липня 2021 року з 13.00 до 16.00 у «Рестпарку».

У програмі заходу:
- веселі аніматори;
- бульбашкова дискотека;
- розфарбовування імбирного печива разом з зряниковою феєю Тамарою Федоренко;
- фотосесія з велетенською пандою;
- шоу мильних бульбашок;
- показові виступи спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;
- інтерактивна програма від поліцейських;
- майстер-клас з лего-конструювання від STEM-школи INVENTOR;
- майстер-клас ЛНТУ «Технології майбутнього»;
- спілкування з байкерами (мотоклуб Lions MC Lutsk);
- показові виступи за участі кінологічного клубу від Нацгвардії;
- майстер-клас від керівниці Федерація стрільби з лука міста Луцька, Клуб стрільби з лука «Луцькі Соколи», ветеранки АТО і золотої призерки «Ігор нескорених» Майї Москвич;
- смачне частування улюбленими дитячими смаколиками.

До слова, «Посміхнись, дитино» – соціальний благодійний проект для дітей Небесного Легіону, у яких війна відібрала татусів і безтурботне дитинство. Він – продовження проекту «Посміхнись, мамо», який був організований для мам полеглих Героїв до Дня матері цього року з ініціативи депутатки Луцької районної ради Василини Сидорчук (Вітовщик). Тоді мамам бійців подарували вишиті сукні від ПрАТ «Едельвіка», зробили макіяж, зачіски, манікюр та організували теплу зустріч у ресторації «Вулик».

«Посміхнись, дитино» відбудеться в рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

Головні організатори проекту майже незмінні: депутатка Луцької райради Василина Сидорчук (Вітовщик), ПрАТ «Едельвіка» (голова правління – Юрій Приходько), заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець Сергій Скулинець, Жіночий рух «За майбутнє» (координаторка у Волинській області – депутатка Луцької райради Ольга Максим’як, депутатка Волинської облради, голова міжфракційної групи «Рівні можливості» в облраді Оксана Філіпчук).

Ще три генеральні партнери соціального благодійного проекту «Посміхнись, дитино» – незалежний волонтерський проект на Волині, спрямований на підтримку родин бійців, «Меценати для солдата» (керівник – Руслан Теліпський), Волинська обласна рада (голова – Григорій Недопад) та готельно-ресторанний комплекс «Рестпарк» (директор – Назар Гусак).

Ведучим заходу буде заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець, радник голови Волинської облради Сергій Скулинець.

Фото - ілюстративне

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Теги: благодійний концерт, Луцьк, діти Героїв
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