У Луцьку через аварію декілька будинків – без гарячої води





Про це повідомляє ДКП "Луцьтепло".



Без послуги залишаються споживачі двох ЦТП - вул. Дубнівська, 12в, Київський Майдан, 6а, чиїми споживачами є будинки на вул. Дубнівська, 12, Київський Майдан, 1, 3, 5, 6, 7, вул. Метельницького, 2, 2а, 4, 6.



Початок робіт із ліквідації витоку запланували на завтра, 30 червня.



Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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