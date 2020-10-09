Чи є місце сонячній енергетиці в сільському господарстві*





Варіанти монтажу сонячної електростанції на фермі



Для фермерського господарства зазвичай використовують кілька варіантів монтажу сонячних батарей:



- Сонячні навіси – монтаж панелей на готових навісах або на спеціальних конструкціях. Такий варіант кріплення дозволяє не тільки виробляти електрику, а й захищає культурні рослини від опадів;



- Дах з сонячних панелей – установка сонячної станції на дах сараїв, теплиць, ангарів, парників та інших будівель. Ідеальний варіант – це будівлі, навколо яких немає високих дерев, що створюють тінь.



- Наземна сонячна електростанція – монтаж панелей і обладнання на металевих наземних конструкціях. Кут нахилу панелей підбирають відповідно до географічного положення та місцевих особливостей затінення.



- СЕС на водоймі – при установці сонячної станції на воді, її ККД збільшується за рахунок природного охолодження панелей. Їх також використовують для живлення насосів і компенсаторів кисню при розведенні риби та інших водних тварин.



Всі варіанти монтажу мають свої переваги, часто фермери використовують комбінації різних видів сонячних станцій, що збільшує загальний ККД.



Інші можливості сонячних панелей



Крім обслуговування основного електрообладнання на ділянці (полив і освітлення), сонячні панелі можна використовувати для забезпечення енергією суміжних процесів на фермі, наприклад:



- вентиляція будівель (наприклад, елеваторів);

- робота обладнання для обігріву приміщень з худобою;

- робота різних агрегатів для заготівлі кормів, сумішей та інше.



Купити сонячну станцію для ферми в Україні



Купити сонячну станцію для фермерського господарства – означає:



- знизити витрати на електроенергію;

- отримати незалежність від стрибків цін на ринку електричної енергії;

- безперебійну роботу всіх електроприладів;

- можливість підвищення врожайності;

- можливість стабілізувати ринкову ціну свого товару і заробити більше;

- зробити великий внесок в екологічну складову України.



Купити сонячну станцію можна в «DELA Energy Systems». Це одна з провідних компаній сфери відновлюваної енергії в нашій країні. За останні 5 років фахівці DELA Energy Systems реалізували кілька десятків проектів сонячних електростанцій по всій території України і продовжують активно розвивати цей напрямок, допомагаючи бізнесу вже сьогодні.



На сайті компанії



DELA Energy Systems забезпечує всі етапи створення СЕС самостійно: від креслення проекту на папері до монтажних робіт та оформлення всієї необхідної документації. Отримати розрахунок вартості проекту СЕС або задати інші питання можна за телефоном +38-095-300-50-50 або в офісі DELA в Києві.







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