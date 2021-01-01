Чим здивує нове покоління лазерів для епіляції в 2021 році*





Які існують лазери для епіляції і в чому їх різниця



Найбільш ефективний



Діодний лазер належить до універсальних типів лазерного обладнання. Він чудово справляється з процедурою епіляції. Його ефективність безпосередньо залежить від кількості пігменту в волосяних цибулинах, чим його менше, тим гірший результат. Варто також відзначити, що діодний лазер впливає лише на активно зростаюче волосся в фазі анагену.



Неодимовий лазер – найбезпечніший, практично не має протипоказань і підходить для всіх фототипів шкіри. За допомогою таких лазерів також видаляють тату, перманентний макіяж, лікують судинні патології.



Олександритовий лазер відрізняється більшою швидкістю роботи, справляється навіть зі слабо пігментованими волоссям. Олександритом також можна коагулювати судинні сіточки на шкірі, видаляти пігментні плями. Лазер ДЕКА ефективний навіть на засмаглій шкірі.



Існують також комбіновані моделі лазерів, оснащені кількома типами випромінювання.



Лазер для епіляції DEKA



Хочете запустити прибутковий косметологічний бізнес або розширити наявний? Тоді потрібен сучасний лазер, який буде актуальний ще довгі роки.



Лазер для епіляції №1 в Україні - це DEKA. Сотні фахівців естетичної медицини в нашій країні вже застосовують моделі DEKA і оцінили всі переваги.



Технологія «Moveo»



Технологія «Moveo» – це, мабуть, найкращий винахід в сфері лазерної епіляції за останні 10 років. «Moveo» – це так звана епіляція в русі, що дозволяє:



- збільшити швидкість проведення процедури;

- підвищити безпеку пацієнта і знизити ризик ускладнень;

- знизити втрати енергії, а тому збільшити ефективність епіляції;

- зменшити собівартість маніпуляції;

- залучити більше пацієнтів за рахунок ідеального результату епіляції.



Як купити лазер для епіляції в Україні



Хочете купити лазер для епіляції, але не знаєте, як зробити правильний вибір? Запитайте у експерта лазерної медицини на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним з найважливіших факторів у боротьбі за довіру пацієнта в сфері естетичної медицини і косметології є рівень обладнання. На ринку лазерного обладнання в Україні сьогодні можна натрапити на величезну кількість пропозицій: від бюджетних б/у апаратів до найбільш модернізованих установок з широким спектром дії. Провідною компанією-виробником медичного лазерного обладнання в нашій країні є DEKA – всесвітньо відомий бренд, який завоював довіру мільйонів пацієнтів у всьому світі. DEKA безперервно розробляє технологічні «фішки», які дозволяють сучасному фахівцю реалізувати себе і свій бізнес на 100%.Найбільш ефективний лазер для епіляції на сьогодні – діодний, неодимовий і олександритовий. Інші типи випромінювання менш результативні, хоча їх продовжують використовувати в Україні.належить до універсальних типів лазерного обладнання. Він чудово справляється з процедурою епіляції. Його ефективність безпосередньо залежить від кількості пігменту в волосяних цибулинах, чим його менше, тим гірший результат. Варто також відзначити, що діодний лазер впливає лише на активно зростаюче волосся в фазі анагену.– найбезпечніший, практично не має протипоказань і підходить для всіх фототипів шкіри. За допомогою таких лазерів також видаляють тату, перманентний макіяж, лікують судинні патології.відрізняється більшою швидкістю роботи, справляється навіть зі слабо пігментованими волоссям. Олександритом також можна коагулювати судинні сіточки на шкірі, видаляти пігментні плями. Лазер ДЕКА ефективний навіть на засмаглій шкірі.Існують також комбіновані моделі лазерів, оснащені кількома типами випромінювання.Хочете запустити прибутковий косметологічний бізнес або розширити наявний? Тоді потрібен сучасний лазер, який буде актуальний ще довгі роки.Лазер для епіляції №1 в Україні - це DEKA. Сотні фахівців естетичної медицини в нашій країні вже застосовують моделі DEKA і оцінили всі переваги.Технологія «Moveo» – це, мабуть, найкращий винахід в сфері лазерної епіляції за останні 10 років. «Moveo» – це так звана епіляція в русі, що дозволяє:- збільшити швидкість проведення процедури;- підвищити безпеку пацієнта і знизити ризик ускладнень;- знизити втрати енергії, а тому збільшити ефективність епіляції;- зменшити собівартість маніпуляції;- залучити більше пацієнтів за рахунок ідеального результату епіляції.Хочете купити лазер для епіляції, але не знаєте, як зробити правильний вибір? Запитайте у експерта лазерної медицини на сайті DEKA або за телефоном + 38-044-221-81-52. У Києві можна ознайомитися з роботою лазерних апаратів особисто, а також пройти навчання у провідних фахівців України.

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