У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 19:20
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельська і Чернишевського – ДТП за участі двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.
Зіткнулися Volkswagen Golf і ВАЗ 2109. Водій Volkswagen визнав свою провину. За його словами, він не встиг закінчити розпочатий маневр. За автобусом водій не помітив інший автомобіль, тому допустив зіткнення.
В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
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Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.
Зіткнулися Volkswagen Golf і ВАЗ 2109. Водій Volkswagen визнав свою провину. За його словами, він не встиг закінчити розпочатий маневр. За автобусом водій не помітив інший автомобіль, тому допустив зіткнення.
В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
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