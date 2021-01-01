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У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО

У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельська і Чернишевського – ДТП за участі двох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.

Зіткнулися Volkswagen Golf і ВАЗ 2109. Водій Volkswagen визнав свою провину. За його словами, він не встиг закінчити розпочатий маневр. За автобусом водій не помітив інший автомобіль, тому допустив зіткнення.

В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.

Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО



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Теги: Луцьк, аварія, Ковельська, легковики
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