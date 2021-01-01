У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО





Про це



Зіткнулися Volkswagen Golf і ВАЗ 2109. Водій Volkswagen визнав свою провину. За його словами, він не встиг закінчити розпочатий маневр. За автобусом водій не помітив інший автомобіль, тому допустив зіткнення.



В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.



Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Ковельська і Чернишевського – ДТП за участі двох автомобілів.Про це Інформаційному агентству Волинські новини повідомили очевидці.Зіткнулися Volkswagen Golf і ВАЗ 2109. Водій Volkswagen визнав свою провину. За його словами, він не встиг закінчити розпочатий маневр. За автобусом водій не помітив інший автомобіль, тому допустив зіткнення.В аварії, на щастя, ніхто не постраждав.Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

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