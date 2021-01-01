«Реставрація, розкопки, а не євроремонт»: мистецтвознавець наполягає на професійному підході до відновлення Олицького замку

Зоя Навроцька наполягає на тому, аби Олицький замок, де донедавна розміщувалася психлікарня, реставрували професійно, а не так як костьол, де, за її словами, роблять «євроремонт, а не реставрацію».



Про це вона сказала у програмі «Ретро-Волинь» на



«Перш за все потрібно, щоб були проведені реставрація, археологічні розкопки, щоб усе було професійно. І реставрація, а не євроремонт! Тому що те, в якому вигляді сьогодні костьол, – він бажав би бути кращим. Бо це євроремонт. Це не реставрація. Так не роблять у Європі. Він ошатний, так. Але він перетворився з пам’ятки на культову споруду. Мене більше влаштовували оті романтичні розвалини, де дихала старовина. Зараз там старовина втрачена», – каже мистецтвознавиця.



За її словами, реставрацію потрібно проводити так, як це роблять в Австрії, Польщі, Італії, Чехії, «коли збирають стару цеглу, старі фарби старі використовують, а не нові».



«І починаючи реставрацію, потрібно дбати про внутрішнє наповнення. Не починати експропріацію другий раз: піти у краєзнавчий музей, забрати все з фондів – і все перенести туди. Цього не можна робити. Як робили у Несвіжі (місто в Білорусі, де є замок 16 ст., – ред.)? Масу копій було замовлено. І не просто у якихось мадярів, а у високофахових реставраторів», – пояснює Зоя Навроцька.



На її думку, у замку потрібно відновити портретну галерею, яка налічувала понад 300 творів, бібліотеку.



«Збереглося дуже небагато – хлопчики-солдатики знищили. Тому давайте виділяти кошти не тільки на стіни і на фундамент. Давайте купувати в антикварів, замовляти, звертатися до населення, тому що багато артефактів сьогодні у лучан, в оличан, волинян. У 80-ті роки колекціонери там дуже поживилися», – зазначила завідувачка музею.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувачка Художнього музею міста Луцьканаполягає на тому, аби Олицький замок, де донедавна розміщувалася психлікарня, реставрували професійно, а не так як костьол, де, за її словами, роблять «євроремонт, а не реставрацію».Про це вона сказала у програмі «Ретро-Волинь» на 12 каналі 26 червня.«Перш за все потрібно, щоб були проведені реставрація, археологічні розкопки, щоб усе було професійно. І реставрація, а не євроремонт! Тому що те, в якому вигляді сьогодні костьол, – він бажав би бути кращим. Бо це євроремонт. Це не реставрація. Так не роблять у Європі. Він ошатний, так. Але він перетворився з пам’ятки на культову споруду. Мене більше влаштовували оті романтичні розвалини, де дихала старовина. Зараз там старовина втрачена», – каже мистецтвознавиця.За її словами, реставрацію потрібно проводити так, як це роблять в Австрії, Польщі, Італії, Чехії, «коли збирають стару цеглу, старі фарби старі використовують, а не нові».«І починаючи реставрацію, потрібно дбати про внутрішнє наповнення. Не починати експропріацію другий раз: піти у краєзнавчий музей, забрати все з фондів – і все перенести туди. Цього не можна робити. Як робили у Несвіжі (місто в Білорусі, де є замок 16 ст., – ред.)? Масу копій було замовлено. І не просто у якихось мадярів, а у високофахових реставраторів», – пояснює Зоя Навроцька.На її думку, у замку потрібно відновити портретну галерею, яка налічувала понад 300 творів, бібліотеку.«Збереглося дуже небагато – хлопчики-солдатики знищили. Тому давайте виділяти кошти не тільки на стіни і на фундамент. Давайте купувати в антикварів, замовляти, звертатися до населення, тому що багато артефактів сьогодні у лучан, в оличан, волинян. У 80-ті роки колекціонери там дуже поживилися», – зазначила завідувачка музею.

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