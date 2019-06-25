Повідомили вартість навчання у луцьких вишах





ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки найдорожче навчатися на юридичному факультеті та на факультеті міжнародних відносин - 26 тисяч на рік. Найдешевші спеціальності – по 19 тисяч – на фізико-технологічному факультеті, факультеті хімії, екології та фармації. Ціна на решту напрямків коливається від 21 тисячі до 24. Навчаючись заочно, можна зекономити 5-7 тисяч гривень.



ФАКУЛЬТЕТ / НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ:

- біології та лісового господарства – 23 тис. грн

- географічний – 23 тис. грн

- економіки та управління – 21 тис. грн

- іноземної філології – 23-26 тис. грн

- інформаційних технологій та інформатики – 19-23 тис. грн

- історії, політології та нацбезпеки – 21-26 тис. грн

- культури і мистецтв – 19-24 тис. грн

- міжнародних відносин – 26 тис. грн

- фізико-технологічний – 19 тис. грн

- педагогічної освіти та соціальної роботи – 21-24 тис. грн

- психології та соціології – 21-23 тис. грн

- фізичної культури, спорту та здоров’я – 21 тис. грн

- медичний – 21 тис. грн

- філології та журналістики – 23 тис. грн

- хімії, екології та фармації – 19 тис. грн

- юридичний – 26 тис. грн



ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гризти граніт науки в Луцькому національному технічному університеті вартує дещо менше. Найдорожче вивчати право та дизайн – 23 та 22 тисячі гривень на місяць. Найдешевше навчатися на факультеті аграрних технологій та екології. Всі спеціальності там – по 18 тисяч гривень. Ціна навчання на інших факультетах коливається від 18 до 21 тисяч. Здобувати знання на заочній формі у луцькому “політесі” вигідніше на 3-4 тисячі.



ФАКУЛЬТЕТ:

- комп’ютерних та інформаційних технологій – 18-21 тис. грн

- транспорту та механічної інженерії – 18-19 тис. грн

- митної справи матеріалів та технологій – 18-20 тис. грн

- аграрних технології та екології – 18 тис. грн

- архітектури будівництва та дизайну – 18-22 тис. грн

- бізнесу та права 19-23 тис. грн

- цифрових, освітніх та соціальних технологій – 18-21 тис. грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких вишах, порівнюючи з минулим роком, зросла вартість навчання. Цьогоріч за знання доведення заплатити в середньому на 2 тисячі гривень більше. Дізнавалися про оплату навчання журналісти Конкуренту У Волинському національному університеті імені Лесі Українки найдорожче навчатися на юридичному факультеті та на факультеті міжнародних відносин - 26 тисяч на рік. Найдешевші спеціальності – по 19 тисяч – на фізико-технологічному факультеті, факультеті хімії, екології та фармації. Ціна на решту напрямків коливається від 21 тисячі до 24. Навчаючись заочно, можна зекономити 5-7 тисяч гривень.ФАКУЛЬТЕТ / НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ:- біології та лісового господарства – 23 тис. грн- географічний – 23 тис. грн- економіки та управління – 21 тис. грн- іноземної філології – 23-26 тис. грн- інформаційних технологій та інформатики – 19-23 тис. грн- історії, політології та нацбезпеки – 21-26 тис. грн- культури і мистецтв – 19-24 тис. грн- міжнародних відносин – 26 тис. грн- фізико-технологічний – 19 тис. грн- педагогічної освіти та соціальної роботи – 21-24 тис. грн- психології та соціології – 21-23 тис. грн- фізичної культури, спорту та здоров’я – 21 тис. грн- медичний – 21 тис. грн- філології та журналістики – 23 тис. грн- хімії, екології та фармації – 19 тис. грн- юридичний – 26 тис. грнГризти граніт науки в Луцькому національному технічному університеті вартує дещо менше. Найдорожче вивчати право та дизайн – 23 та 22 тисячі гривень на місяць. Найдешевше навчатися на факультеті аграрних технологій та екології. Всі спеціальності там – по 18 тисяч гривень. Ціна навчання на інших факультетах коливається від 18 до 21 тисяч. Здобувати знання на заочній формі у луцькому “політесі” вигідніше на 3-4 тисячі.ФАКУЛЬТЕТ:- комп’ютерних та інформаційних технологій – 18-21 тис. грн- транспорту та механічної інженерії – 18-19 тис. грн- митної справи матеріалів та технологій – 18-20 тис. грн- аграрних технології та екології – 18 тис. грн- архітектури будівництва та дизайну – 18-22 тис. грн- бізнесу та права 19-23 тис. грн- цифрових, освітніх та соціальних технологій – 18-21 тис. грн

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