Служба підтримки Apple заговорила українською





Про це



До цього моменту українських користувачів обслуговували за замовчуванням російською мовою, а власників американських облікових записів — англійською.



Запуск української служби підтримки — ще одне свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.



Близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською, а з 28 червня запустили повноцінне замовлення дзвінка для України. Водночас україномовний чат поки що не запущений.



Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Це може свідчити про те, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською.



На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 червня офіційна служба підтримки Apple перейшла в Україні на українську мову — відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати консультацію українською мовою.Про це повідомляє Економінча правда.До цього моменту українських користувачів обслуговували за замовчуванням російською мовою, а власників американських облікових записів — англійською.Запуск української служби підтримки — ще одне свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.Близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською, а з 28 червня запустили повноцінне замовлення дзвінка для України. Водночас україномовний чат поки що не запущений.Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Це може свідчити про те, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською.На початку червня керівник Держмитслужби, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎.

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