Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння

Володимир Хавінсон. Пише



У бесіді з Nation News фахівець підкреслив, що всі процеси старіння починаються зсередини: зі старіння клітин мозку, серця і печінки. “Процес старіння залежить в 30% – від генетики, в 15% – від охорони здоров’я і в 50% – від способу життя”, – пояснив Хавінсон.



Правильний режим

Для уповільнення процесів старіння потрібно дотримуватися режиму (працювати вдень, а спати вночі), лягати не пізніше 23:30, так як з 00:00 до 03:00 виробляється мелатонін, контролюючий ендокринну систему. Якщо людина не дотримується цих правил, то мелатонін не виробляється, а процес старіння прискорюється.



Здорове харчування

Також важливо здорове помірне харчування. “Важливо обмежувати калорійність харчування приблизно на 30% за рахунок зменшення кількості споживаних вуглеводів і жирів. Простіше кажучи, не варто налягати на солодке і жирне, а звернути увагу на овочі і фрукти”, – пояснив фахівець. За його словами, людям середнього і старшого віку слід відмовитися від свинини і баранини, і замість цього є біле м’ясо і рибу.



Спорт

Важливий фактором підтримки здоров’я і молодості є фізична активність. Вона повинна бути щоденною. “Перш за все це тренування судин, адже серце перекачує тільки дві третини крові. За решту третини відповідають судини”, – уточнив Хавінсон. Тому потрібно щодня проходити по 5-10 тис. кроків.



При цьому він додав, що фітнес, хокей і гірські лижі протипоказані людям старше 50 років, так як це травмонебезпечні види спорту, а суглоби в такому віці зазвичай не витримують великих навантажень. Тому фізична активність повинна складатися з плавних рухів.



Диспансеризація

Важливим фактором продовження молодості є своєчасна диспансеризація, вважає Хавінсон. Тому щороку потрібно робити кардіограму, вимірювати рівень глюкози і холестерину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уповільнення старіння залежить від внутрішніх процесів в організмі, а використання дорогих доглядових засобів і застосування ботокса – це всього лише “декорація” зовнішнього вигляду. Такої думки дотримується геронтолог. Пише ukrhealth У бесіді з Nation News фахівець підкреслив, що всі процеси старіння починаються зсередини: зі старіння клітин мозку, серця і печінки. “Процес старіння залежить в 30% – від генетики, в 15% – від охорони здоров’я і в 50% – від способу життя”, – пояснив Хавінсон.Для уповільнення процесів старіння потрібно дотримуватися режиму (працювати вдень, а спати вночі), лягати не пізніше 23:30, так як з 00:00 до 03:00 виробляється мелатонін, контролюючий ендокринну систему. Якщо людина не дотримується цих правил, то мелатонін не виробляється, а процес старіння прискорюється.Також важливо здорове помірне харчування. “Важливо обмежувати калорійність харчування приблизно на 30% за рахунок зменшення кількості споживаних вуглеводів і жирів. Простіше кажучи, не варто налягати на солодке і жирне, а звернути увагу на овочі і фрукти”, – пояснив фахівець. За його словами, людям середнього і старшого віку слід відмовитися від свинини і баранини, і замість цього є біле м’ясо і рибу.Важливий фактором підтримки здоров’я і молодості є фізична активність. Вона повинна бути щоденною. “Перш за все це тренування судин, адже серце перекачує тільки дві третини крові. За решту третини відповідають судини”, – уточнив Хавінсон. Тому потрібно щодня проходити по 5-10 тис. кроків.При цьому він додав, що фітнес, хокей і гірські лижі протипоказані людям старше 50 років, так як це травмонебезпечні види спорту, а суглоби в такому віці зазвичай не витримують великих навантажень. Тому фізична активність повинна складатися з плавних рухів.Важливим фактором продовження молодості є своєчасна диспансеризація, вважає Хавінсон. Тому щороку потрібно робити кардіограму, вимірювати рівень глюкози і холестерину.

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