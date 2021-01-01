вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння

Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння
Уповільнення старіння залежить від внутрішніх процесів в організмі, а використання дорогих доглядових засобів і застосування ботокса – це всього лише “декорація” зовнішнього вигляду. Такої думки дотримується геронтолог Володимир Хавінсон. Пише ukrhealth.

У бесіді з Nation News фахівець підкреслив, що всі процеси старіння починаються зсередини: зі старіння клітин мозку, серця і печінки. “Процес старіння залежить в 30% – від генетики, в 15% – від охорони здоров’я і в 50% – від способу життя”, – пояснив Хавінсон.

Правильний режим
Для уповільнення процесів старіння потрібно дотримуватися режиму (працювати вдень, а спати вночі), лягати не пізніше 23:30, так як з 00:00 до 03:00 виробляється мелатонін, контролюючий ендокринну систему. Якщо людина не дотримується цих правил, то мелатонін не виробляється, а процес старіння прискорюється.

Здорове харчування
Також важливо здорове помірне харчування. “Важливо обмежувати калорійність харчування приблизно на 30% за рахунок зменшення кількості споживаних вуглеводів і жирів. Простіше кажучи, не варто налягати на солодке і жирне, а звернути увагу на овочі і фрукти”, – пояснив фахівець. За його словами, людям середнього і старшого віку слід відмовитися від свинини і баранини, і замість цього є біле м’ясо і рибу.

Спорт
Важливий фактором підтримки здоров’я і молодості є фізична активність. Вона повинна бути щоденною. “Перш за все це тренування судин, адже серце перекачує тільки дві третини крові. За решту третини відповідають судини”, – уточнив Хавінсон. Тому потрібно щодня проходити по 5-10 тис. кроків.

При цьому він додав, що фітнес, хокей і гірські лижі протипоказані людям старше 50 років, так як це травмонебезпечні види спорту, а суглоби в такому віці зазвичай не витримують великих навантажень. Тому фізична активність повинна складатися з плавних рухів.

Диспансеризація
Важливим фактором продовження молодості є своєчасна диспансеризація, вважає Хавінсон. Тому щороку потрібно робити кардіограму, вимірювати рівень глюкози і холестерину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: процес старіння, Хавінсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння
Сьогодні, 05:27
На житло військовим Волинь отримає 8 мільйонів
Сьогодні, 04:50
Служба підтримки Apple заговорила українською
Сьогодні, 03:15
Повідомили вартість навчання у луцьких вишах
Сьогодні, 01:36
Україна пройшла в 1/4 фіналу Євро 2020
Сьогодні, 00:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Секрети молодості: лікар розповів, як уповільнити старіння
Сьогодні, 05:27
 0
На житло військовим Волинь отримає 8 мільйонів
Сьогодні, 04:50
 0
Служба підтримки Apple заговорила українською
Сьогодні, 03:15
 0
Повідомили вартість навчання у луцьких вишах
Сьогодні, 01:36
 0
Україна пройшла в 1/4 фіналу Євро 2020
Сьогодні, 00:35
 0
Медіа
відео
1/8