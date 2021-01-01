Україна пройшла в 1/4 фіналу Євро 2020
Сьогодні, 00:35
Наша збірна у неймовірному матчі перемогла команду Швеції - 2:1 і вперше зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
Збірна України з футболу щойно завершила свій матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Зустріч відбувалася у Глазго на стадіоні «Гемпден Парк».
На 27-й хвилині Олександр Зінченко вдало зловив подачу з флангу від Ярмоленка і забійним ударом зробив рахунок 1:0. Під завісу першого тайму Форсберг забив гол у відповідь.
А долю протистояння на останніх секундах другого екстра-тайму вирішив переможний удар Артема Довбика .
Із 99-ї хвилини збірна Швеції грала у меншості: за грубу гру проти Артема Бєсєдіна червону картку отримав Маркус Даніельсон.
Таким чином, збірна України у чвертьфіналі на Олімпійському стадіоні в Римі зійдеться з командою Англії, яка у свою чергу перемогла збірну Німеччини - 2:0.
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Збірна України з футболу щойно завершила свій матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Зустріч відбувалася у Глазго на стадіоні «Гемпден Парк».
На 27-й хвилині Олександр Зінченко вдало зловив подачу з флангу від Ярмоленка і забійним ударом зробив рахунок 1:0. Під завісу першого тайму Форсберг забив гол у відповідь.
А долю протистояння на останніх секундах другого екстра-тайму вирішив переможний удар Артема Довбика .
Із 99-ї хвилини збірна Швеції грала у меншості: за грубу гру проти Артема Бєсєдіна червону картку отримав Маркус Даніельсон.
Таким чином, збірна України у чвертьфіналі на Олімпійському стадіоні в Римі зійдеться з командою Англії, яка у свою чергу перемогла збірну Німеччини - 2:0.
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