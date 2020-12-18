На житло військовим Волинь отримає 8 мільйонів
Сьогодні, 04:50
Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей.
Відповідне розпорядження було ухвалене 23 червня, – інформує ІА «Волинські новини».
Загальний обсяг субвенції – 305,1 мільйона гривень. З цих коштів для Волинської області передбачено 7,9 мільйона гривень.
Як йдеться у розпорядженні, кошти передбачені для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
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Відповідне розпорядження було ухвалене 23 червня, – інформує ІА «Волинські новини».
Загальний обсяг субвенції – 305,1 мільйона гривень. З цих коштів для Волинської області передбачено 7,9 мільйона гривень.
Як йдеться у розпорядженні, кошти передбачені для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
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