Вже завтра на Волині відбудеться благодійний проект для дітей Небесного Легіону





Він – продовження проекту «Посміхнись, мамо», який був організований для мам полеглих Героїв до Дня матері цього року з ініціативи депутатки Луцької районної ради Василини Сидорчук (Вітовщик), яка і написала про проект на своїй сторінці у



Тоді мамам бійців подарували вишиті сукні від ПрАТ «Едельвіка», зробили макіяж, зачіски, манікюр та організували теплу зустріч у ресторації «Вулик».



«Посміхнись, дитино» відбудеться в рамках відзначення 30-тої річниці Незалежності України.



Головні організатори проекту майже незмінні: депутатка Луцької райради Василина Сидорчук (Вітовщик), ПрАТ «Едельвіка» (голова правління – Юрій Приходько), заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець Сергій Скулинець, Жіночий рух «ЗА Майбутнє» (координаторка у Волинській області – депутатка Луцької райради Ольга Максим’як, депутатка Волинської облради, голова міжфракційної групи «Рівні можливості» в облраді Оксана Філіпчук).



Ще три генеральні партнери соціального благодійного проекту «Посміхнись, дитино» – незалежний волонтерський проект на Волині, спрямований на підтримку родин бійців, «Меценати для солдата» (керівник – Руслан Теліпський), Волинська обласна рада (голова – Григорій Недопад) та готельно-ресторанний комплекс «Рестпарк» (директор – Назар Гусак).



Святково-розважальна імпреза для діток відбудеться 1 липня 2021 року з 13.00 до 16.00 у «Рестпарку».



У програмі заходу:



- веселі аніматори;



- бульбашкова дискотека;



- розфарбовування імбирного печива разом з Пряниковою феєю Тамарою Федоренко;



- фотосесія з велетенською пандою;



- шоу мильних бульбашок;



- показові виступи спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;



- інтерактивна програма від поліцейських;



- майстер-клас з лего-конструювання від STEM-школи INVENTOR;



- майстер-клас ЛНТУ «Технології майбутнього»;



- спілкування з байкерами (мотоклуб Lions MC Lutsk);



- показові виступи за участі кінологічного клубу від Нацгвардії;



- майстер-клас від керівниці Федерація стрільби з лука міста Луцька, Клуб стрільби з лука «Луцькі Соколи», ветеранки АТО і золотої призерки «Ігор нескорених» Майї Москвич;



- смачне частування улюбленими дитячими смаколиками.



Ведучий заходу – заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець, радник голови Волинської облради Сергій Скулинець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Посміхнись, дитино» – соціальний благодійний проект для дітей Небесного Легіону, у яких війна відібрала татусів і безтурботне дитинство.Він – продовження проекту «Посміхнись, мамо», який був організований для мам полеглих Героїв до Дня матері цього року з ініціативи депутатки Луцької районної ради, яка і написала про проект на своїй сторінці у Фейсбук Тоді мамам бійців подарували вишиті сукні від ПрАТ «Едельвіка», зробили макіяж, зачіски, манікюр та організували теплу зустріч у ресторації «Вулик».«Посміхнись, дитино» відбудеться в рамках відзначення 30-тої річниці Незалежності України.Головні організатори проекту майже незмінні: депутатка Луцької райради Василина Сидорчук (Вітовщик), ПрАТ «Едельвіка» (голова правління –), заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавецьЖіночий рух «ЗА Майбутнє» (координаторка у Волинській області – депутатка Луцької райради, депутатка Волинської облради, голова міжфракційної групи «Рівні можливості» в облраді).Ще три генеральні партнери соціального благодійного проекту «Посміхнись, дитино» – незалежний волонтерський проект на Волині, спрямований на підтримку родин бійців, «Меценати для солдата» (керівник –), Волинська обласна рада (голова –) та готельно-ресторанний комплекс «Рестпарк» (директор –).Святково-розважальна імпреза для діток відбудеться 1 липня 2021 року з 13.00 до 16.00 у «Рестпарку».У програмі заходу:- веселі аніматори;- бульбашкова дискотека;- розфарбовування імбирного печива разом з Пряниковою феєю Тамарою Федоренко;- фотосесія з велетенською пандою;- шоу мильних бульбашок;- показові виступи спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць»;- інтерактивна програма від поліцейських;- майстер-клас з лего-конструювання від STEM-школи INVENTOR;- майстер-клас ЛНТУ «Технології майбутнього»;- спілкування з байкерами (мотоклуб Lions MC Lutsk);- показові виступи за участі кінологічного клубу від Нацгвардії;- майстер-клас від керівниці Федерація стрільби з лука міста Луцька, Клуб стрільби з лука «Луцькі Соколи», ветеранки АТО і золотої призерки «Ігор нескорених» Майї Москвич;- смачне частування улюбленими дитячими смаколиками.Ведучий заходу – заслужений артист естрадного мистецтва, шоумен, композитор-виконавець, радник голови Волинської облради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію