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Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку станом на 30 червня

Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку станом на 30 червня
Курс долара у Луцьку станом на 30 червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.20.

Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.40.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.15.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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