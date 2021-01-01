У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення





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Як розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, до нього неодноразово усно зверталися щодо порушення законодавства про працю та порушення норм законодавства про охорону праці у згаданому учбовому закладі.



Офіційний лист до обласного управління Держпраці, яке очолює Андрій Міцевський, районна рада надіслала ще 19 травня, однак до цього часу перевірку центру не провели і жодної відповіді до ради не надійшло. Тому Луцька районна рада звернеться до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з питань праці щодо перебування Андрій Міцевського на займаній посаді та перевірки його діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада звернулась до управління Держпраці у Волинській області з проханням здійснити перевірку Волинського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу, що у Рокинях.Про це інформує Луцька районна рада.Як розповів голова Луцької районної ради, до нього неодноразово усно зверталися щодо порушення законодавства про працю та порушення норм законодавства про охорону праці у згаданому учбовому закладі.Офіційний лист до обласного управління Держпраці, яке очолює, районна рада надіслала ще 19 травня, однак до цього часу перевірку центру не провели і жодної відповіді до ради не надійшло. Тому Луцька районна рада звернеться до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з питань праці щодо перебування Андрій Міцевського на займаній посаді та перевірки його діяльності.

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