вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення

У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення
Луцька районна рада звернулась до управління Держпраці у Волинській області з проханням здійснити перевірку Волинського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу, що у Рокинях.

Про це інформує Луцька районна рада.

Як розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, до нього неодноразово усно зверталися щодо порушення законодавства про працю та порушення норм законодавства про охорону праці у згаданому учбовому закладі.

Офіційний лист до обласного управління Держпраці, яке очолює Андрій Міцевський, районна рада надіслала ще 19 травня, однак до цього часу перевірку центру не провели і жодної відповіді до ради не надійшло. Тому Луцька районна рада звернеться до Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з питань праці щодо перебування Андрій Міцевського на займаній посаді та перевірки його діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцька районна рада, управління Держпраці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*
Сьогодні, 09:46
У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
Сьогодні, 09:45
У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення
Сьогодні, 09:21
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку станом на 30 червня
Сьогодні, 09:16
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
Нагородили медиків Луцької районної лікарні Нагородили медиків Луцької районної лікарні
17 червень, 12:32
Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
15 червень, 09:52
Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції
13 травень, 12:20
На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО На Волині у старих ФАПах облаштують житло для вчителів та медиків. ФОТО
16 квітень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 30 червня
Сьогодні, 10:28
 0
У Польщі арештували українця, який знущався над своєю матір'ю
Сьогодні, 10:18
 0
Луцький ветеринар дав поради, як допомогти тваринам пережити спеку
Сьогодні, 09:50
 0
Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*
Сьогодні, 09:46
 0
У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8