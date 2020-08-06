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Луцький ветеринар дав поради, як допомогти тваринам пережити спеку

Луцький ветеринар дав поради, як допомогти тваринам пережити спеку
Доступна миска з чистою водою протягом дня, легка їжа, прогулянки в ранні та вечірні години, а також відпочинок у добре провітрюваному приміщенні дозволять вашому улюбленцю комфортно пережити спекотні дні.

Правилами поведінки з домашніми тваринами в спеку та порадами, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій, з Інформаційним агентством Волинські Новини поділився ветеринар Михайло Куніцин.

УНИКАЙТЕ МІСЦЬ, ДЕ ТЕМПЕРАТУРА ПІДВИЩУЄТЬСЯ ВИЩЕ 25 ГРАДУСІВ

Це може бути кімната, де є кондиціонер чи вентилятор, або приміщення, яке знаходиться з північного боку і куди протягом дня не потрапляє сонячне проміння.

Не закривайте тварину в непровітрюваному приміщенні. На жаль, часто власники, ідучи на роботу чи залишаючи тварину в автомобілі, забувають, що внутрішня температура приміщення дуже швидко підвищується. Тоді тварина може навіть загинути.

Вигулюйте вихованців рано-вранці та пізно ввечері. Обирайте маршрути, де є можливість пройтися травою (біля водойм, у тінистих місцях), адже асфальт і бруківка сильно нагріваються. Беріть із собою пляшку з водою та ємність, куди її можна буде налити.

ДОСТУПНА МИСКА З ВОДОЮ

Протягом усього дня улюбленець повинен мати доступ до прохолодної чистої води.

НЕ ПЕРЕГОДОВУЙТЕ

У цей період тварина має харчуватися лише легко перетравлюваною їжею, бажано рідкими кормами, щоб організм використовував мінімум енергії для засвоєння їжі.

ВЛІТКУ КОТІВ І СОБАК ВАРТО СТРИГТИ

Трапляються випадки, коли тварина не встигає вчасно вилиняти, у неї залишається велика кількість підшерстку, через який шкіра в спеку не дихає, а запарюється. Внаслідок цього виникає запалення шкіри, яке може призвести до гнійних процесів і навіть того, що мухи будуть відкладати личинки в рани.

Тому якщо немає змоги постійно вентилювати шкіру, тварину краще постригти, аби вона не страждала.

Так, шерсть допомагає зберігати сталу температуру, але підпушка, яка після зимового сезону не відійшла належним чином, у спеку створює дуже великі дискомфортні проблеми.

ПОМІРНЕ ОБЛИВАННЯ ВОДОЮ ТА КУПАННЯ

Як тільки виникає підозра, що в тварини настає тепловий удар (симптоми: висолоплений язик, пришвидшене дихання/серцебиття, неспокій, відмова від їжі, рвота), їй потрібно відразу дати прохолодної води, зробити компреси зі змоченої у воді тканини або помірно облити (щоб не було різкої зміни температури).

Купатися у відкритих водоймах тварині варто дозволяти лише під наглядом власника.

ДОПОМОЖІТЬ БЕЗПРИТУЛЬНИМ ТВАРИНАМ

У межах міста безпритульні тварини обов’язково повинні мати доступ до прохолодної чистої води. Потрібно влаштовувати їм поїлки, наприклад, із механічним наповненням.

Симптоми перегріву в кота та собаки схожі на симптоми сказу. Тому краще встановити поїлки для вуличних тварин, ніж згодом займатися діагностикою.

ЯК ДОПОМОГТИ РИБКАМ, ПТАХАМ І ГРИЗУНАМ?

Рибки знаходяться в сталому середовищі, тому їм навряд загрожує критичний перегрів. Але якщо вони дуже мляві, на дно акваріуму можна покласти пляшку з замороженою водою.

Клітку з хом’ячками тримайте в добре провітрюваному місці. Часто змінюйте підстилку, тому що виділення аміаку також сприяють тому, що тварина може погано себе почувати в спеку. Забезпечте вихованців великою кількістю води.

Птахи також мають перебувати в добре провітрюваному приміщенні. Кімната має бути обладнана термометром для того, щоб контролювати температуру. І, звичайно, не забувайте про поїлки з водою.

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Теги: спека, тварини, ветеринар, поради
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