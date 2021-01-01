У Польщі арештували українця, який знущався над своєю матір'ю





Як пoвідoмляє



Після його затримання правоохоронці встановили, що громадянин України застосовував сімейне насильство також і по відношенню до своєї 31-річної співмешканки. Протягом останніх кількох місяців він тричі потрапляв у поле зору поліції саме через знущання над обидвома жінками.



Після першого затримання чоловік отримав заборону наближатися до своєї матері та співмешканки й контактувати з ними. Однак цю заборону він проігнорував, тому був заарештований й провів за гратами понад три місяці: від кінця січня до початку травня 2021 року.



Після виходу з-під арешту громадянин України взявся за старе й почав знову фізично та морально знущатися переважно зі своєї матері. При цьому він був повністю на її утриманні, адже сам ніде не працював і його вагітна співмешканка теж не працювала.



“31-річний чоловік постійно ображав свою матір, погрожував вбити її, виділяв їй їжу, ускладнював користування окремими кімнатами, шарпав її та бив кулаками по голові й тілі, завдаючи численних травм”, - йдеться у повідомленні поліції.



Під час останнього затримання громадянин України навіть почав душити жінку й схопився за ножа, погрожуючи їй убивством. У зв'язку з цим суд взяв чоловіка під тимчасовий арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. За своє вчинки громадянину України загрожує навіть до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річного громадянина України затримали в місті Каменна Гура через знущання над 54-річною матір'ю.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловік фізично та морально знущався над своєю матір'ю. Причому робив це протягом досить тривалого часу, погрожуючи навіть убити її.Після його затримання правоохоронці встановили, що громадянин України застосовував сімейне насильство також і по відношенню до своєї 31-річної співмешканки. Протягом останніх кількох місяців він тричі потрапляв у поле зору поліції саме через знущання над обидвома жінками.Після першого затримання чоловік отримав заборону наближатися до своєї матері та співмешканки й контактувати з ними. Однак цю заборону він проігнорував, тому був заарештований й провів за гратами понад три місяці: від кінця січня до початку травня 2021 року.Після виходу з-під арешту громадянин України взявся за старе й почав знову фізично та морально знущатися переважно зі своєї матері. При цьому він був повністю на її утриманні, адже сам ніде не працював і його вагітна співмешканка теж не працювала.“31-річний чоловік постійно ображав свою матір, погрожував вбити її, виділяв їй їжу, ускладнював користування окремими кімнатами, шарпав її та бив кулаками по голові й тілі, завдаючи численних травм”, - йдеться у повідомленні поліції.Під час останнього затримання громадянин України навіть почав душити жінку й схопився за ножа, погрожуючи їй убивством. У зв'язку з цим суд взяв чоловіка під тимчасовий арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. За своє вчинки громадянину України загрожує навіть до 10 років в'язниці.

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