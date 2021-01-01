Судили волинянина, який за кермом авто протаранив паркан та врізався у будинок





Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня 2020 року близько першої години ночі у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, - пише



Водій автомобіля Volkswagen Touran при швидкості 80 км/год протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.



У результаті ДТП неповнолітня пасажирка отримала відкриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, рвані рани лобної та лобно-тім’яної ділянки голови, перелом шийного хребця, закритий перелом великогомілкової кістки, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.



Відносно водія, який теж має молодий вік, було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до ДТП, визнав повністю. За його словами, тієї ночі разом із друзями повертався з відпочинку, перебуваючи за кермом. Під час руху містом пасажир на передньому сидінні схопився за кермо. У зв’язку з тим, що швидкість транспортного засобу була близько 80 км/год він не зміг вчасно відреагувати на ситуацію та виїхав на узбіччя, де врізався в паркан та будинок.



Також водій пояснив, що за кілька годин до того як сісти за кермо випив келих пива та вважав, що не має ознак сп’яніння.



Він повністю відшкодував потерпілій завдану майнову та моральну шкоду, тому просив не призначати покарання пов’язане з реальним позбавленням волі та з огляду на те, що постійно працює водієм за кордоном – не обирати додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортним засобом.



Про повне відшкодування завданої шкоди підтвердила матір потерпілої дівчини, як її законний представник у суді.



До обставин, що обтяжують покарання, на думку суду, було вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.



Ковельський міськрайоний суд спочатку призначив хлопцю покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, але, на підставі ст. 75 КК України, замінив основне покарання однорічним іспитовим терміном.



Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради про відшкодування 13 498,80 грн витрат закладу охорони здоров’я на лікування потерплої суд задовольнив повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оголосили вирок водію, який врізався у будинок.Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня 2020 року близько першої години ночі у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, - пише Ковель медіа. Водій автомобіля Volkswagen Touran при швидкості 80 км/год протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.У результаті ДТП неповнолітня пасажирка отримала відкриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, рвані рани лобної та лобно-тім’яної ділянки голови, перелом шийного хребця, закритий перелом великогомілкової кістки, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.Відносно водія, який теж має молодий вік, було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до ДТП, визнав повністю. За його словами, тієї ночі разом із друзями повертався з відпочинку, перебуваючи за кермом. Під час руху містом пасажир на передньому сидінні схопився за кермо. У зв’язку з тим, що швидкість транспортного засобу була близько 80 км/год він не зміг вчасно відреагувати на ситуацію та виїхав на узбіччя, де врізався в паркан та будинок.Також водій пояснив, що за кілька годин до того як сісти за кермо випив келих пива та вважав, що не має ознак сп’яніння.Він повністю відшкодував потерпілій завдану майнову та моральну шкоду, тому просив не призначати покарання пов’язане з реальним позбавленням волі та з огляду на те, що постійно працює водієм за кордоном – не обирати додаткове покарання у виді позбавлення права керування транспортним засобом.Про повне відшкодування завданої шкоди підтвердила матір потерпілої дівчини, як її законний представник у суді.До обставин, що обтяжують покарання, на думку суду, було вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.Ковельський міськрайоний суд спочатку призначив хлопцю покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, але, на підставі ст. 75 КК України, замінив основне покарання однорічним іспитовим терміном.Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради про відшкодування 13 498,80 грн витрат закладу охорони здоров’я на лікування потерплої суд задовольнив повністю.

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