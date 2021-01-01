Лікарі розповіли про стан чоловіка, який вистрибнув з вікна 9-го поверху у Луцьку





Про це розповів Андрій Смольянінов.



Чоловік нині перебуває в палаті інтенсивної терапії, — каже Андрій Смольянінов.



Нагадаємо, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, подія трапилась о 1:00 годині ночі у Луцьку на проспекті Молоді. 22-річний чоловік викидав із квартири книги, а потім випав і сам. Перехожі викликали поліцію та "швидку".



Поліцейські з’ясували, що лучанин випав з 9-го поверху із власної необережності. Він впав на дерево, тому й залишився живий.



Чи тверезий він був, чи ні, у поліції не коментують. Анна Павловська, старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, розповіла, що нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік живий, у нього політравма, нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.Про це розповів Суспільному заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи медичного закладуЧоловік нині перебуває в палаті інтенсивної терапії, — каже Андрій Смольянінов.Нагадаємо, як повідомилиочевидці, подія трапилась о 1:00 годині ночі22-річний чоловік викидав із квартири книги, а потім випав і сам. Перехожі викликали поліцію та "швидку".Поліцейські з’ясували, що лучанин випав з 9-го поверху із власної необережності. Він впав на дерево, тому й залишився живий.Чи тверезий він був, чи ні, у поліції не коментують., старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, розповіла, що нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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