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Лікарі розповіли про стан чоловіка, який вистрибнув з вікна 9-го поверху у Луцьку

Лікарі розповіли про стан чоловіка, який вистрибнув з вікна 9-го поверху у Луцьку
Чоловік живий, у нього політравма, нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.

Про це розповів Суспільному заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи медичного закладу Андрій Смольянінов.

Чоловік нині перебуває в палаті інтенсивної терапії, — каже Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, подія трапилась о 1:00 годині ночі у Луцьку на проспекті Молоді. 22-річний чоловік викидав із квартири книги, а потім випав і сам. Перехожі викликали поліцію та "швидку".

Поліцейські з’ясували, що лучанин випав з 9-го поверху із власної необережності. Він впав на дерево, тому й залишився живий.

Чи тверезий він був, чи ні, у поліції не коментують. Анна Павловська, старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, розповіла, що нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: Луцьк, трагедія, стан, чоловік
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Коментарі 1
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Спиртне тут нідочого... це наслідки "дурі", рекламою якої рясніють фасади будинків
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