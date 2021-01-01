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ЗНО в магістратуру: скільки волинян зареєструвалися на тестування

ЗНО в магістратуру: скільки волинян зареєструвалися на тестування
На так званий Єдиний вступний іспит для вступу у магістратуру зареєструвалося 2,5 тисячі волинян.

Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.

Перший іспит відбудеться 30 червня. Майбутні магістри здаватимуть тестування з іноземної мови.

"Це одне з обов'язкових випробувань для вступників в магістратуру з усіх спеціальностей. Всі вони мусять скласти ЗНО з іноземної мови — ЄВІ", – каже Алла Корнейко.

В області працюватимуть шість пунктів тестування. У кожному університеті в одному з корпусів закладів вищої освіти Луцька буде відкрито пункт тестування. Завідувачка центру ЗНО наголосила, що учасникам обов'язково потрібно мати із собою екзаменаційний листок та видрукувати запрошення-перепустку, де вказана адреса пункту тестування та корпус вишу куди треба з'явитися.

ЗНО в магістратуру відбуватиметься у дві зміни.

"Це новинка. Перша зміна відбуватиметься з 10 години. Друга зміна з 14-ї години. Прибути до пункту тестування учасникам треба в період з 9.15 до 9.50 для першої зміни. 13.15 — 13.50 для другої зміни", – розповіла Алла Корнейко. З її слів, за 10 хвилин до тестування пункти ЗНО будуть зачинятися.

Тестування триває 60 хвилин. За цей час майбутні магістри мають виконати 42 завдання. У пунктах тестування діятимуть карантинні норми, тож учасників просять прийти у масках.

Фото - ілюстративне

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Теги: ЗНО, магістратура, Волинь
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