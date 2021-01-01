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У Луцьку просять облаштувати футбольну фан-зону, щоб дивитись чемпіонат Європи

У Луцьку просять облаштувати футбольну фан-зону, щоб дивитись чемпіонат Європи
Голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер звернувся до міського голови з пропозицією облаштувати у Луцьку футбольну фан-зону, де мешканці разом змогли б дивитися трансляцію та вболівати за нашу збірну на EURO-2020 просто неба.

Про це депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Учора вся Україна завмирала біля екранів, коли наша збірна грала зі шведами. Такі моменти по-особливому об’єднують усіх нас.
Цієї суботи, 3 липня, відбудеться футбольний матч між збірною України та збірною Англії в рамках чемпіонату Європи з футболу EURO-2020. Вперше в історії наша команда потрапила у ¼ та проведе зустріч на Стадіо Олімпіко у Римі. І знову всі ми вболіватимемо за наших і сподіваюся, що ми зможемо зробити це разом", - йдеться у дописі.

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Теги: EURO-2020, фан-зона, Луцьк, прохання, Тарас Шкітер
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