В Україні від 1 липня запустять тестову версію COVID-сертифікатів у «Дії»





Про це 30 червня повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, - пише



"Відкриваємо реєстрацію на бета-тест ковідних сертифікатів у "Дії". Важлива частина запуску, яка допомагає протестувати роботу документа. 1 липня старт бета-тесту, після якого протягом 48 годин кожен тестувальник отримає посилання з доступом", - написав він.



За його словами, сертифікат у застосунку працюватиме так само, як інші документи, його дійсність можна буде перевірити через QR-код.



Нагадаємо, COVID-сертифікати, які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.



Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство цифрової трансформації від 1 липня запускає бета-тестування електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у мобільному додатку "Дія".Про це 30 червня повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформаціїу своєму Telegram-каналі, - пише ТСН. "Відкриваємо реєстрацію на бета-тест ковідних сертифікатів у "Дії". Важлива частина запуску, яка допомагає протестувати роботу документа. 1 липня старт бета-тесту, після якого протягом 48 годин кожен тестувальник отримає посилання з доступом", - написав він.За його словами, сертифікат у застосунку працюватиме так само, як інші документи, його дійсність можна буде перевірити через QR-код.Нагадаємо, COVID-сертифікати, які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію