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В Україні від 1 липня запустять тестову версію COVID-сертифікатів у «Дії»

В Україні від 1 липня запустять тестову версію COVID-сертифікатів у «Дії»
Міністерство цифрової трансформації від 1 липня запускає бета-тестування електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у мобільному додатку "Дія".

Про це 30 червня повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, - пише ТСН.

"Відкриваємо реєстрацію на бета-тест ковідних сертифікатів у "Дії". Важлива частина запуску, яка допомагає протестувати роботу документа. 1 липня старт бета-тесту, після якого протягом 48 годин кожен тестувальник отримає посилання з доступом", - написав він.

За його словами, сертифікат у застосунку працюватиме так само, як інші документи, його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Нагадаємо, COVID-сертифікати, які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

В Україні від 1 липня запустять тестову версію COVID-сертифікатів у «Дії»

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Теги: Дія, сертифікат, вакцинація, коронавірус
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