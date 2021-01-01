Два тайми надзвичайного стресу і радості водночас: як відновитися вболівальникам після напруженої гри





Дослідження демонструють, що під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес і у них зростає виділення кортизолу — гормону стресу, тож організму потрібне відновлення, пише Центр громадського здоров'я.



Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16 % більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік — на 9 % менше звичайного споживання насичених жирів.



"Наступний гол наша збірна пропустила — вболівальники засмучені та переймаються, аби команда могла відігратися. Але ж от додають екстра-тайм і ще півгодини неймовірної напруги. Гол! Україна проходить далі після перемоги із рахунком 2:1.



Хоча кортизол — важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади", - йдеться в повідомленні.



Коли команда перемагає, додатково до кортизолу у нашому організмі виділяється серотонін, ендорфін і дофамін. Ці нейромедіатори взаємодіють із центром винагороди та задоволення у нашому мозку. Саме вони дозволяють нам почуватися щасливими. Це також нормально, коли ви втомлені наступного дня після перемоги вашої команди. Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу та радості водночас — він виснажений, кажуть у ЦГЗ.



Тож вашому організму, наголошують фахівці, необхідно допомогти відновитися: підіть на прогулянку із собакою, зустріньтеся із друзями, оберіть тихий вечір із серіалом, приберіть у квартирі, приготуйте корисну та смачну вечерю, займіться спортом тощо. Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 червня, збірна України обіграла збірну Швеції із рахунком 2:1 . Вперше в історії наша країна гратиме у чвертьфіналі Чемпіонату Європи.Дослідження демонструють, що під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес і у них зростає виділення кортизолу — гормону стресу, тож організму потрібне відновлення, пише Центр громадського здоров'я.Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16 % більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік — на 9 % менше звичайного споживання насичених жирів."Наступний гол наша збірна пропустила — вболівальники засмучені та переймаються, аби команда могла відігратися. Але ж от додають екстра-тайм і ще півгодини неймовірної напруги. Гол! Україна проходить далі після перемоги із рахунком 2:1.Хоча кортизол — важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади", - йдеться в повідомленні.Коли команда перемагає, додатково до кортизолу у нашому організмі виділяється серотонін, ендорфін і дофамін. Ці нейромедіатори взаємодіють із центром винагороди та задоволення у нашому мозку. Саме вони дозволяють нам почуватися щасливими. Це також нормально, коли ви втомлені наступного дня після перемоги вашої команди. Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу та радості водночас — він виснажений, кажуть у ЦГЗ.Тож вашому організму, наголошують фахівці, необхідно допомогти відновитися: підіть на прогулянку із собакою, зустріньтеся із друзями, оберіть тихий вечір із серіалом, приберіть у квартирі, приготуйте корисну та смачну вечерю, займіться спортом тощо. Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом.

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