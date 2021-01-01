вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО

Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
У Ківерцівському медичному коледжі відбулися урочисті збори з нагоди вручення дипломів студентам-випускникам спеціальностей лікувальна та сестринська справа.

Випускників та викладацький склад привітали заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, голова обласної ради Григорій Недопад та голова Ківерцівської громади Олександр Ковальчук, - інформують у Волинській ОДА.

У цей день, 29 червня 2021 року, дипломи отримали 113 випускників. Урочиста церемонія вручення документів про освіту відбулася у Будинку культури ім. М.П. Ковальова у Ківерцях.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ

З вітальним словом до випускників звернулася заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.

«Сьогодні ви отримуєте дипломи і ступаєте на нову стежину, незвідану, незбагненну. Від вашої відповідальності і професійної компетентності залежать людські життя, – зазначила заступниця очільника області. – Під час навчання ви показали хороші результати, але перед вами постануть ще серйозніші екзамени та виклики. Тому у медицині потрібно навчатися постійно, позаяк змінюються підходи, ставляться нові вимоги. Тому бажаю вам з гідністю долати усі виклики».

Слід зазначити, що у Ківерцівському медколеджі навчаються за трьома спеціальностями: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та «Стоматологія».

За словами директорки навчального закладу Тетяни Комшук, Ківерцівський медичний коледж займає високі місця у рейтингу медзакладів, які готують фахівців за схожими спеціальностями.
«Медсестри на 7-му місці в Україні серед 113 медичних закладів, а лікувальна справа на 9 місці із 113 навчальних закладів в Україні. Я пишаюся вами. Так тримати», - привітала випускників Тетяна Комшук.

До слова, цей випуск – 40-й у коледжі.

Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерці, медколедж, дипломи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два тайми надзвичайного стресу і радості водночас: як відновитися вболівальникам після напруженої гри
Сьогодні, 13:20
Моторошна аварія у Княгининку: як покарали водія-винуватця
Сьогодні, 12:56
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Сьогодні, 12:42
На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця
Сьогодні, 12:16
У Луцьку посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО Особливий подарунок до 70-річчя міста отримала Ківерцівська музична школа.ФОТО
28 червень, 00:23
Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи
25 травень, 09:30
«Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці «Укрзалізниця» запускає потяг сполученням Івано-Франківськ-Ківерці
24 травень, 11:30
Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим Чоловіка з Волині, якого розшукували, знайшли мертвим
24 травень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник
Сьогодні, 13:28
 0
Два тайми надзвичайного стресу і радості водночас: як відновитися вболівальникам після напруженої гри
Сьогодні, 13:20
 0
Моторошна аварія у Княгининку: як покарали водія-винуватця
Сьогодні, 12:56
 0
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8