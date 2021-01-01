Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО

У Ківерцівському медичному коледжі відбулися урочисті збори з нагоди вручення дипломів студентам-випускникам спеціальностей лікувальна та сестринська справа.Випускників та викладацький склад привітали заступник голови облдержадміністрації, голова обласної ради Григорій Недопад та голова Ківерцівської громади, - інформують у Волинській ОДА.У цей день, 29 червня 2021 року, дипломи отримали 113 випускників. Урочиста церемонія вручення документів про освіту відбулася у Будинку культури ім. М.П. Ковальова у Ківерцях.З вітальним словом до випускників звернулася заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.«Сьогодні ви отримуєте дипломи і ступаєте на нову стежину, незвідану, незбагненну. Від вашої відповідальності і професійної компетентності залежать людські життя, – зазначила заступниця очільника області. – Під час навчання ви показали хороші результати, але перед вами постануть ще серйозніші екзамени та виклики. Тому у медицині потрібно навчатися постійно, позаяк змінюються підходи, ставляться нові вимоги. Тому бажаю вам з гідністю долати усі виклики».Слід зазначити, що у Ківерцівському медколеджі навчаються за трьома спеціальностями: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та «Стоматологія».За словами директорки навчального закладу, Ківерцівський медичний коледж займає високі місця у рейтингу медзакладів, які готують фахівців за схожими спеціальностями.«Медсестри на 7-му місці в Україні серед 113 медичних закладів, а лікувальна справа на 9 місці із 113 навчальних закладів в Україні. Я пишаюся вами. Так тримати», - привітала випускників Тетяна Комшук.До слова, цей випуск – 40-й у коледжі.