Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Ківерцівському медичному коледжі відбулися урочисті збори з нагоди вручення дипломів студентам-випускникам спеціальностей лікувальна та сестринська справа.
Випускників та викладацький склад привітали заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, голова обласної ради Григорій Недопад та голова Ківерцівської громади Олександр Ковальчук, - інформують у Волинській ОДА.
У цей день, 29 червня 2021 року, дипломи отримали 113 випускників. Урочиста церемонія вручення документів про освіту відбулася у Будинку культури ім. М.П. Ковальова у Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
З вітальним словом до випускників звернулася заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.
«Сьогодні ви отримуєте дипломи і ступаєте на нову стежину, незвідану, незбагненну. Від вашої відповідальності і професійної компетентності залежать людські життя, – зазначила заступниця очільника області. – Під час навчання ви показали хороші результати, але перед вами постануть ще серйозніші екзамени та виклики. Тому у медицині потрібно навчатися постійно, позаяк змінюються підходи, ставляться нові вимоги. Тому бажаю вам з гідністю долати усі виклики».
Слід зазначити, що у Ківерцівському медколеджі навчаються за трьома спеціальностями: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та «Стоматологія».
За словами директорки навчального закладу Тетяни Комшук, Ківерцівський медичний коледж займає високі місця у рейтингу медзакладів, які готують фахівців за схожими спеціальностями.
«Медсестри на 7-му місці в Україні серед 113 медичних закладів, а лікувальна справа на 9 місці із 113 навчальних закладів в Україні. Я пишаюся вами. Так тримати», - привітала випускників Тетяна Комшук.
До слова, цей випуск – 40-й у коледжі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Випускників та викладацький склад привітали заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук, голова обласної ради Григорій Недопад та голова Ківерцівської громади Олександр Ковальчук, - інформують у Волинській ОДА.
У цей день, 29 червня 2021 року, дипломи отримали 113 випускників. Урочиста церемонія вручення документів про освіту відбулася у Будинку культури ім. М.П. Ковальова у Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
З вітальним словом до випускників звернулася заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.
«Сьогодні ви отримуєте дипломи і ступаєте на нову стежину, незвідану, незбагненну. Від вашої відповідальності і професійної компетентності залежать людські життя, – зазначила заступниця очільника області. – Під час навчання ви показали хороші результати, але перед вами постануть ще серйозніші екзамени та виклики. Тому у медицині потрібно навчатися постійно, позаяк змінюються підходи, ставляться нові вимоги. Тому бажаю вам з гідністю долати усі виклики».
Слід зазначити, що у Ківерцівському медколеджі навчаються за трьома спеціальностями: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та «Стоматологія».
За словами директорки навчального закладу Тетяни Комшук, Ківерцівський медичний коледж займає високі місця у рейтингу медзакладів, які готують фахівців за схожими спеціальностями.
«Медсестри на 7-му місці в Україні серед 113 медичних закладів, а лікувальна справа на 9 місці із 113 навчальних закладів в Україні. Я пишаюся вами. Так тримати», - привітала випускників Тетяна Комшук.
До слова, цей випуск – 40-й у коледжі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Два тайми надзвичайного стресу і радості водночас: як відновитися вболівальникам після напруженої гри
Сьогодні, 13:20
Моторошна аварія у Княгининку: як покарали водія-винуватця
Сьогодні, 12:56
Випускникам Ківерцівського медколеджу вручили дипломи. ФОТО
Сьогодні, 12:42
На Волині чоловік кілька разів вдарив ножем односельця
Сьогодні, 12:16