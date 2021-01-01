Моторошна аварія у Княгининку: як покарали водія-винуватця

на годину збив пішохода на переході у Княгининку, засудили до чотирьох років позбавлення волі.



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, ДТП трапилася на трасі Ковель-Луцьк 27 серпня в 2018 році. Громадянин Росії рухався на Audi A8 зі швидкістю 126,4 кілометра на годину, при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу на вулиці Соборній в Княгининку він не зменшив швидкість та допустив наїзд на пішохода передньою лівою частиною авто. Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії.



У суді водій Audi не заперечував своєї вини. Потерпіла наполягала на найсуворішій мірі покарання, яка передбачає позбавлення волі та позбавлення водійських прав, зазначивши, що шкода не відшкодована.



Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на три роки. Також чоловік змушений виплатити двом потерпілим по 250 тисяч гривень моральної шкоди.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія Audi A8, який на швидкості понад 125 кілометрівзасудили до чотирьох років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини" Так, ДТП трапилася на трасі Ковель-Луцьк 27 серпня в 2018 році. Громадянин Росії рухався на Audi A8 зі швидкістю 126,4 кілометра на годину, при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу на вулиці Соборній в Княгининку він не зменшив швидкість та допустив наїзд на пішохода передньою лівою частиною авто. Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії.У суді водій Audi не заперечував своєї вини. Потерпіла наполягала на найсуворішій мірі покарання, яка передбачає позбавлення волі та позбавлення водійських прав, зазначивши, що шкода не відшкодована.Врахувавши всі обставини, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на три роки. Також чоловік змушений виплатити двом потерпілим по 250 тисяч гривень моральної шкоди.

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