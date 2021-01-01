Де на Волині будуть відключати світло 1 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00-16:00с.ЗимноМонастир, Будинок Культури, Регентська школа2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: Клуб, Школа, Церква, магазинс.Свійчів: вул.Макарова, Ліснича, Садова, Прифермерська, Вандиволя3. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів: вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.1. КТП-86 9:00-13:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільницяПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Борисковичі:вул.Центральна2. КТП-417 13:00-17:00 с.Борисковичі:вул.СайковаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 - 17:00ПП Чмух В.В. (торг. павільйон) с.Воєгоще вул.Підстежина, вул.Мирна, вул.Ветеранів1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-64. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерновул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул.Ставківська,5. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 Ківерцівське міське споживче товариствоТзОВ `Продтехоптторг`ФОП Верхогляд Михайло ПетровичФОП Полянська Оксана СвятославівнаФОП Яблонський Андрій АнатолійовичВАТ `Ківерцівське РТП`ФОП Возняк Валентина ВікторівнаФОП Коваленко Алла Іванівна ФОМартинчук Оксана ІванівнаФОП Мамчур Вадим ПавловичФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна м.Ківерцівул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,вул.Суворова,вул.О.Кошового,пров.Соборностівул.Чайковського,вул.Залізниця,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,вул.Шопена,вул.Лисенка,вул.Лугова,вул.Прокопюка,вул.Сагайдачного,вул.Смолярня,вул.Корольова,вул.Яворницького,вул.Приліснавул.45 Р.Перемоги,вул.Пруднівськавул.Достоєвського,вул.Котляревського,вул.Шевельова,вул.Васильєва,1.9:00-17:00ФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиДубівська сільська радаПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панасюк Р.ПАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Миронюк Т.СФОП Сонько С.Ос.Облапи1. КТП-51 9:00-17:00 с.Губин, вул.Ковальчука,вул.Л. Українки, вул.Шкільна2. Л-1 від КТП-96 9:00-17:00 с.Колпитів, вул.Набережна3. ЩТП-35 9:00-14:00 смт.Локачі, вул.Шевченка4. КТП-16 13:00-17:00 с.Крухиничі, вул.Набережна,вул.Шкільна, вул.Луцька5. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 с.Затурці, вул.Л. УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с.В.Омеляник вул.Володимирська, Волі1. ПЛ-0.4 КТП-242 9:00-18:00 Дитячий садокВетдільниця с. ЗгораниФОП Оксентюк В.М.ФОП Шмаль В.П. с.Згорани2. ПЛ-0.4 КТП-160 9:00-18:00 ФОП Дударчук Л.Ф.Дитячий садок с.МельникиШкола с.Мельники с.Мельники3. КТП-265 9:00-18:00 с.Залісся4. КТП-234 9:00-18:00 с.ХомичіВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с. Чорниж.1. 09:00-17:00АТП-10708 Автомайстерням. Нововолинськ вул Любелі 1,3,2-6 Гастело 2, 1-5, 4-6 Шахтарська 32,34,57,59 Тиха 1, Білоруська1. 11:00-16:00ЗАБОЛОТТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, Д/с с.Гута, Військова частина 9971 с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Вишка с.Гута, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ", Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівн, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро",Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, ФАП с.Гута, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ", ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця", АТС смт.Заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", Музична школа Заболоття, ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович, Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна, Фізична особа- підприємець Ткачук Віталій Степанович, Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна, Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович, Фізична особа-підприємець Супрунюк Микола Якович, Фізична особа-підприємець Лютяниця Катерина Йосипівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Хвещук Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Білітюк Любов Володимирівна, Фізична особа-підприємець Голіщук Тетяна Володимирівна, Фізична особа-підприємець Хомич Валентина Несторівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ", Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович, Фізична особа-підприємець Сидорук Роман Леонідович, Фізична особа-підприємець Головій Галина Василівна, Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна, Фізична особа -підприємець Козка Олена Петрівна, Фізична особа Поліщук Любов Сергіївна, Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", ТзОВ"Гал-Євро-Контакт", Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, Фізична особа Русаненко Віктор Федорович, ФАП с. Заліси, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, Фізична особа підприємець Бух Людмила Михайлівна, Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, ФАП с.Краська, ФАП с.Здомишель, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Військова частина 9971 Відділ прикордоної служби с.Тур, Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович, Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович, Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович. с.Заболоття, Гута, Тур, Здомишель, Краска, Заліси.2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 с.Вужиськ1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с.Дмитрівка, вул.Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна5. ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.ВишенькиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано