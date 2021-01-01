Де на Волині будуть відключати світло 1 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-16:00
с.Зимно
Монастир, Будинок Культури, Регентська школа
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: Клуб, Школа, Церква, магазин
с.Свійчів: вул.Макарова, Ліснича, Садова, Прифермерська, Вандиволя
3. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів: вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.
Горохівський район
1. КТП-86 9:00-13:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільниця
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Борисковичі:
вул.Центральна
2. КТП-417 13:00-17:00 с.Борисковичі:
вул.Сайкова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ПП Чмух В.В. (торг. павільйон) с.Воєгоще вул.Підстежина, вул.Мирна, вул.Ветеранів
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул.Ставківська,
5. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство
ТзОВ `Продтехоптторг`
ФОП Верхогляд Михайло Петрович
ФОП Полянська Оксана Святославівна
ФОП Яблонський Андрій Анатолійович
ВАТ `Ківерцівське РТП`
ФОП Возняк Валентина Вікторівна
ФОП Коваленко Алла Іванівна ФО
Мартинчук Оксана Іванівна
ФОП Мамчур Вадим Павлович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна м.Ківерці
вул.П.Лумумби,
пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності
вул.Чайковського,
вул.Залізниця,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка,
вул.Лугова,
вул.Прокопюка,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Прилісна
вул.45 Р.Перемоги,
вул.Пруднівська
вул.Достоєвського,
вул.Котляревського,
вул.Шевельова,
вул.Васильєва,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
с.Облапи
Локачинський район
1. КТП-51 9:00-17:00 с.Губин, вул.Ковальчука,
вул.Л. Українки, вул.Шкільна
2. Л-1 від КТП-96 9:00-17:00 с.Колпитів, вул.Набережна
3. ЩТП-35 9:00-14:00 смт.Локачі, вул.Шевченка
4. КТП-16 13:00-17:00 с.Крухиничі, вул.Набережна,
вул.Шкільна, вул.Луцька
5. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 с.Затурці, вул.Л. Українки
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
с.В.Омеляник вул.Володимирська, Волі
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-242 9:00-18:00 Дитячий садок
Ветдільниця с. Згорани
ФОП Оксентюк В.М.
ФОП Шмаль В.П. с.Згорани
2. ПЛ-0.4 КТП-160 9:00-18:00 ФОП Дударчук Л.Ф.
Дитячий садок с.Мельники
Школа с.Мельники с.Мельники
3. КТП-265 9:00-18:00 с.Залісся
4. КТП-234 9:00-18:00 с.Хомичі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с. Чорниж.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
АТП-10708 Автомайстерня
м. Нововолинськ вул Любелі 1,3,2-6 Гастело 2, 1-5, 4-6 Шахтарська 32,34,57,59 Тиха 1, Білоруська
Ратнівський район
1. 11:00-16:00
ЗАБОЛОТТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, Д/с с.Гута, Військова частина 9971 с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Вишка с.Гута, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ", Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівн, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро",Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, ФАП с.Гута, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ", ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця", АТС смт.Заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", Музична школа Заболоття, ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович, Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна, Фізична особа- підприємець Ткачук Віталій Степанович, Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна, Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович, Фізична особа-підприємець Супрунюк Микола Якович, Фізична особа-підприємець Лютяниця Катерина Йосипівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Хвещук Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Білітюк Любов Володимирівна, Фізична особа-підприємець Голіщук Тетяна Володимирівна, Фізична особа-підприємець Хомич Валентина Несторівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ", Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович, Фізична особа-підприємець Сидорук Роман Леонідович, Фізична особа-підприємець Головій Галина Василівна, Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна, Фізична особа -підприємець Козка Олена Петрівна, Фізична особа Поліщук Любов Сергіївна, Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", ТзОВ"Гал-Євро-Контакт", Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, Фізична особа Русаненко Віктор Федорович, ФАП с. Заліси, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, Фізична особа підприємець Бух Людмила Михайлівна, Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, ФАП с.Краська, ФАП с.Здомишель, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Військова частина 9971 Відділ прикордоної служби с.Тур, Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович, Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович, Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович. с.Заболоття, Гута, Тур, Здомишель, Краска, Заліси.
2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 с.Вужиськ
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с.Дмитрівка, вул.Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
5. ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.Вишеньки
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-16:00
с.Зимно
Монастир, Будинок Культури, Регентська школа
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: Клуб, Школа, Церква, магазин
с.Свійчів: вул.Макарова, Ліснича, Садова, Прифермерська, Вандиволя
3. КТП-177 09:00-17:00 с.Бубнів : Сільрада, магазин, пошта, ФАП, водонапірна башта, с.Бубнів: вул.Залізнична, Центральна, Світла, Шевченка.
Горохівський район
1. КТП-86 9:00-13:00 Горохівська лікарня ветеринарної медицини ветдільниця
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с.Борисковичі:
вул.Центральна
2. КТП-417 13:00-17:00 с.Борисковичі:
вул.Сайкова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ПП Чмух В.В. (торг. павільйон) с.Воєгоще вул.Підстежина, вул.Мирна, вул.Ветеранів
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25317 8:30-17:00 с.Дерно
вул.Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул.Ставківська,
5. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково 8:30-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство
ТзОВ `Продтехоптторг`
ФОП Верхогляд Михайло Петрович
ФОП Полянська Оксана Святославівна
ФОП Яблонський Андрій Анатолійович
ВАТ `Ківерцівське РТП`
ФОП Возняк Валентина Вікторівна
ФОП Коваленко Алла Іванівна ФО
Мартинчук Оксана Іванівна
ФОП Мамчур Вадим Павлович
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна м.Ківерці
вул.П.Лумумби,
пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності
вул.Чайковського,
вул.Залізниця,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка,
вул.Лугова,
вул.Прокопюка,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Прилісна
вул.45 Р.Перемоги,
вул.Пруднівська
вул.Достоєвського,
вул.Котляревського,
вул.Шевельова,
вул.Васильєва,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
с.Облапи
Локачинський район
1. КТП-51 9:00-17:00 с.Губин, вул.Ковальчука,
вул.Л. Українки, вул.Шкільна
2. Л-1 від КТП-96 9:00-17:00 с.Колпитів, вул.Набережна
3. ЩТП-35 9:00-14:00 смт.Локачі, вул.Шевченка
4. КТП-16 13:00-17:00 с.Крухиничі, вул.Набережна,
вул.Шкільна, вул.Луцька
5. Л-1 від ЩТП-81 9:00-20:00 с.Затурці, вул.Л. Українки
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00-17:00
с.В.Омеляник вул.Володимирська, Волі
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-242 9:00-18:00 Дитячий садок
Ветдільниця с. Згорани
ФОП Оксентюк В.М.
ФОП Шмаль В.П. с.Згорани
2. ПЛ-0.4 КТП-160 9:00-18:00 ФОП Дударчук Л.Ф.
Дитячий садок с.Мельники
Школа с.Мельники с.Мельники
3. КТП-265 9:00-18:00 с.Залісся
4. КТП-234 9:00-18:00 с.Хомичі
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин). с. Чорниж.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
АТП-10708 Автомайстерня
м. Нововолинськ вул Любелі 1,3,2-6 Гастело 2, 1-5, 4-6 Шахтарська 32,34,57,59 Тиха 1, Білоруська
Ратнівський район
1. 11:00-16:00
ЗАБОЛОТТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, Д/с с.Гута, Військова частина 9971 с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Вишка с.Гута, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ", Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Маргарита Федорівн, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро",Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, ФАП с.Гута, Фізична особа Панасюк Лідія Василівна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, Фізична особа Янчук Лариса Миколаївна, ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ", ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця", АТС смт.Заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", Музична школа Заболоття, ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Ковальчук Віктор Анатолійович, Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович, Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна, Фізична особа- підприємець Ткачук Віталій Степанович, Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна, Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович, Фізична особа-підприємець Супрунюк Микола Якович, Фізична особа-підприємець Лютяниця Катерина Йосипівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Хвещук Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Білітюк Любов Володимирівна, Фізична особа-підприємець Голіщук Тетяна Володимирівна, Фізична особа-підприємець Хомич Валентина Несторівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Вишка Заболоття, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ", Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович, Фізична особа-підприємець Сидорук Роман Леонідович, Фізична особа-підприємець Головій Галина Василівна, Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна, Фізична особа -підприємець Козка Олена Петрівна, Фізична особа Поліщук Любов Сергіївна, Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", ТзОВ"Гал-Євро-Контакт", Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, Фізична особа Русаненко Віктор Федорович, ФАП с. Заліси, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНАСЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, Фізична особа підприємець Бух Людмила Михайлівна, Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович, ФАП с.Краська, ФАП с.Здомишель, Фізична особа-підприємець Шевчук Микола Кіндратович, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Військова частина 9971 Відділ прикордоної служби с.Тур, Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович, Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович, Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович. с.Заболоття, Гута, Тур, Здомишель, Краска, Заліси.
2. Л-1 КТП-14 10:00-16:00 с.Вужиськ
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с.Дмитрівка, вул.Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с.Вітоніж вул.Садова, Першотравнева, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова, Шевченка
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна
5. ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с.Вишеньки
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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