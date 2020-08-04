Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину





Про це пишуть на сторінці у фейсбуці медзакладу.



Відомо, що чоловік під час гри у теніс впав на випрямлену руку. Відчувши сильний біль, він одразу звернувся в приймальне відділення лікарні, де отримав ургентну медичну допомогу.



Після проведеного обстеження пацієнту встановили діагноз: перелом голівки променевої кістки. Хворого медики успішно прооперували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській лікарні медики успішно прооперували пацієнта, у якого була зломана рука.Про це пишуть на сторінці у фейсбуці медзакладу.Відомо, що чоловік під час гри у теніс впав на випрямлену руку. Відчувши сильний біль, він одразу звернувся в приймальне відділення лікарні, де отримав ургентну медичну допомогу.Після проведеного обстеження пацієнту встановили діагноз: перелом голівки променевої кістки. Хворого медики успішно прооперували.

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