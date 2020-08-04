Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
Сьогодні, 16:42
У Нововолинській центральній міській лікарні медики успішно прооперували пацієнта, у якого була зломана рука.
Про це пишуть на сторінці у фейсбуці медзакладу.
Відомо, що чоловік під час гри у теніс впав на випрямлену руку. Відчувши сильний біль, він одразу звернувся в приймальне відділення лікарні, де отримав ургентну медичну допомогу.
Після проведеного обстеження пацієнту встановили діагноз: перелом голівки променевої кістки. Хворого медики успішно прооперували.
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Про це пишуть на сторінці у фейсбуці медзакладу.
Відомо, що чоловік під час гри у теніс впав на випрямлену руку. Відчувши сильний біль, він одразу звернувся в приймальне відділення лікарні, де отримав ургентну медичну допомогу.
Після проведеного обстеження пацієнту встановили діагноз: перелом голівки променевої кістки. Хворого медики успішно прооперували.
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