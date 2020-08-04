вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину

Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
У Нововолинській центральній міській лікарні медики успішно прооперували пацієнта, у якого була зломана рука.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці медзакладу.

Відомо, що чоловік під час гри у теніс впав на випрямлену руку. Відчувши сильний біль, він одразу звернувся в приймальне відділення лікарні, де отримав ургентну медичну допомогу.

Після проведеного обстеження пацієнту встановили діагноз: перелом голівки променевої кістки. Хворого медики успішно прооперували.

Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, рука, операція, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*
Сьогодні, 17:24
На Волині випускник із важкою формою ДЦП отримав золоту медаль за успіхи в навчанні
Сьогодні, 17:10
Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
Сьогодні, 16:42
У Луцьку планують відновити технічний та вантажний річковий порт
Сьогодні, 16:29
На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти У волинській лікарні «зібрали» ногу будівельника, який впав з висоти
14 червень, 09:18
У Ковелі завдяки новаціям роблять операції на серці, під час яких можна навіть говорити з пацієнтом У Ковелі завдяки новаціям роблять операції на серці, під час яких можна навіть говорити з пацієнтом
02 лютий, 15:47
На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО На «п'яні» розбірки чоловіків у Нововолинську довелось викликати поліцію та медиків. ФОТО
04 серпень, 2020, 21:57
В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою» В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»
28 травень, 2020, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку купити натуральне морозиво «Джелато» та сорбети*
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
 0
Судили волинянку, яка вдарила товариша по чарці у пах
Сьогодні, 17:40
 0
Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині випускник із важкою формою ДЦП отримав золоту медаль за успіхи в навчанні
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8