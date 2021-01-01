На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник

Поліцейські розшукали зниклого 9-річного волинянина.Повідомлення про зникнення жителя села Будятичі надійшло до поліції 29 червня після 19:00 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На пошуки хлопця одразу скерували усіх співробітників відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області.Правоохоронці менше як за дві години розшукали дитину. Знайшли хлопця на ігровому майданчику у Нововолинську, що в шести кілометрах від його дому. Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Дитина була брудна та виснажена. Поліцейські нагодували хлопця.Наразі хлопчик перебуває в Рожищенському притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.