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На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник

На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник
Поліцейські розшукали зниклого 9-річного волинянина.

Повідомлення про зникнення жителя села Будятичі надійшло до поліції 29 червня після 19:00 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На пошуки хлопця одразу скерували усіх співробітників відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці менше як за дві години розшукали дитину. Знайшли хлопця на ігровому майданчику у Нововолинську, що в шести кілометрах від його дому. Протиправних дій відносно нього скоєно не було. Дитина була брудна та виснажена. Поліцейські нагодували хлопця.

Наразі хлопчик перебуває в Рожищенському притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації.

На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник
На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник



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Теги: дитина, розшук, житель, Будятичі
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