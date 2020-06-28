У директора «Луцькводоканалу» та його дружини-посадовиці народилася двійня





Серед щасливчиків – директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк із дружиною, очільницею департаменту державної реєстрації міськради, Юлією Соломко, у яких тільки-но народилася двійня – сини Матвій і Макар, пишуть



Віктор Гуменюк із дружиною захотіли висадити три клени на згадку у «Сквері майбутнього» на території медзакладу – на честь новонароджених малюків і трирічного сина Ярослава.



«Перед тим, як Бог створив людину, він створив природу, аби людина жила в гармонії та комфорті. Тому ініціатива, породжена Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» й очільницею перинатального центру Іриною Горавською, дуже актуальна, – зазначив Віктор Гуменюк. – Коли в нас народився первісток Ярослав, ми не мали можливості посадити дерево, тому зараз, не роздумуючи, вирішили долучилися до цієї акції. Це правильно – аби символ росту дітей відповідав символу росту природи. Ми думали: саджати клени чи дуби, адже в нас – хлопці. Віддали перевагу кленам, адже це міцні, гарні дерева. Сподіваємося, що наші сини зростуть такими ж гарними, здоровими та міцними, як ці дерева».



Як пригадав очільник водоканалу, коли подружжя дізналося, що очікує на двійню, то позитивні емоції просто зашкалили.



«Ми завжди мріяли про троє дітей. І з двійнею ця мрія здійснилася», – наголосив він. Як додав, переконаний, що дітей потрібно виховувати тільки прикладом і великою любов’ю.



«Ті, у кого народжується хлопчик, часто хочуть посадити саме дуб. І батьки ще двох хлопчиків вирішити посадити свої дуби в жовтні, коли їхні дітки трішки підростуть, – сказала Ірина Горавська. – Сьогодні ж на честь народження двох діток, двох хлопчиків, посадили два клени. А поруч свій клен посадив теж старший хлопчик. Адже як так: у немовлят будуть свої дерева, а у старшого братика – ні?.. Він запам’ятає цей день. А ці дерева ростимуть біля закладу, де народжується життя».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Передостанній червневий день видався в перинатальному центрі особливим – цього дня медичний заклад покинули аж три двійні.Серед щасливчиків – директор «Луцькводоканалу»із дружиною, очільницею департаменту державної реєстрації міськради,, у яких тільки-но народилася двійня – сини, пишуть Волинські новини Віктор Гуменюк із дружиною захотіли висадити три клени на згадку у «Сквері майбутнього» на території медзакладу – на честь новонароджених малюків і трирічного сина«Перед тим, як Бог створив людину, він створив природу, аби людина жила в гармонії та комфорті. Тому ініціатива, породжена Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» й очільницею перинатального центру, дуже актуальна, – зазначив Віктор Гуменюк. – Коли в нас народився первісток Ярослав, ми не мали можливості посадити дерево, тому зараз, не роздумуючи, вирішили долучилися до цієї акції. Це правильно – аби символ росту дітей відповідав символу росту природи. Ми думали: саджати клени чи дуби, адже в нас – хлопці. Віддали перевагу кленам, адже це міцні, гарні дерева. Сподіваємося, що наші сини зростуть такими ж гарними, здоровими та міцними, як ці дерева».Як пригадав очільник водоканалу, коли подружжя дізналося, що очікує на двійню, то позитивні емоції просто зашкалили.«Ми завжди мріяли про троє дітей. І з двійнею ця мрія здійснилася», – наголосив він. Як додав, переконаний, що дітей потрібно виховувати тільки прикладом і великою любов’ю.«Ті, у кого народжується хлопчик, часто хочуть посадити саме дуб. І батьки ще двох хлопчиків вирішити посадити свої дуби в жовтні, коли їхні дітки трішки підростуть, – сказала Ірина Горавська. – Сьогодні ж на честь народження двох діток, двох хлопчиків, посадили два клени. А поруч свій клен посадив теж старший хлопчик. Адже як так: у немовлят будуть свої дерева, а у старшого братика – ні?.. Він запам’ятає цей день. А ці дерева ростимуть біля закладу, де народжується життя».

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