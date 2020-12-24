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У луцькому «політесі» побільшало доцентів

У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Науковці Луцького національного технічного університету отримали атестати доцентів.

Документи урочисто вручили науковцям під час засідання вченої ради, йдеться на сайті вишу.

Так, атестат доцента кафедри екології та агрономії отримав Сергій Панькевич, кафедри прикладної механіки і мехатроніки Наталія Гулієва та кафедри матеріалознавства Микола Дмитріюк.

Привітала науковців ректор ЛНТУ Ірина Вахович та побажала колегам невпинної енергії і натхнення на подальший розвиток й вагомі здобутки.
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
У луцькому «політесі» побільшало доцентів

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Теги: ЛНТУ, доценти
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