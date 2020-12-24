У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Сьогодні, 14:48
Науковці Луцького національного технічного університету отримали атестати доцентів.
Документи урочисто вручили науковцям під час засідання вченої ради, йдеться на сайті вишу.
Так, атестат доцента кафедри екології та агрономії отримав Сергій Панькевич, кафедри прикладної механіки і мехатроніки Наталія Гулієва та кафедри матеріалознавства Микола Дмитріюк.
Привітала науковців ректор ЛНТУ Ірина Вахович та побажала колегам невпинної енергії і натхнення на подальший розвиток й вагомі здобутки.
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Документи урочисто вручили науковцям під час засідання вченої ради, йдеться на сайті вишу.
Так, атестат доцента кафедри екології та агрономії отримав Сергій Панькевич, кафедри прикладної механіки і мехатроніки Наталія Гулієва та кафедри матеріалознавства Микола Дмитріюк.
Привітала науковців ректор ЛНТУ Ірина Вахович та побажала колегам невпинної енергії і натхнення на подальший розвиток й вагомі здобутки.
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