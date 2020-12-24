У луцькому «політесі» побільшало доцентів





Документи урочисто вручили науковцям під час засідання вченої ради, йдеться на сайті вишу.



Так, атестат доцента кафедри екології та агрономії отримав Сергій Панькевич, кафедри прикладної механіки і мехатроніки Наталія Гулієва та кафедри матеріалознавства Микола Дмитріюк.



Привітала науковців ректор ЛНТУ Ірина Вахович та побажала колегам невпинної енергії і натхнення на подальший розвиток й вагомі здобутки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці Луцького національного технічного університету отримали атестати доцентів.Документи урочисто вручили науковцям під час засідання вченої ради, йдеться на сайті вишу.Так, атестат доцента кафедри екології та агрономії отримав, кафедри прикладної механіки і мехатронікита кафедри матеріалознавстваПривітала науковців ректор ЛНТУта побажала колегам невпинної енергії і натхнення на подальший розвиток й вагомі здобутки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію