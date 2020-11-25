Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві затримали жінок, які розбещували своїх доньок

Кіберполіцейські викрили двох киянок у розбещенні власних дітей та створенні порнографії за їхньої участі.Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.Дві не пов’язані між собою жительки столиці розбещували своїх малолітніх дочок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент. Фото та відео матеріали порнографічного характеру збували в Інтернеті, вартість одного складала до 2 тисяч гривень. Від протиправних дій постраждалих діти 6 та 9 років.В оселях зловмисниць правоохоронці провели обшуки. На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявили понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.Обох жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілих дітей на час проведення слідчих дій помістили до соціальних центрів.Зловмисницям оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі.Одній фігурантці обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу іншій зловмисниці. Тривають слідчі дії.