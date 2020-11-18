На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія





Аварія трапилась сьогодні, 30 червня, близько 11-ї години,- пише відділ комунікації поліції Рівненської області.



Поліцейські з’ясували, що внаслідок перекидання автомобіля Mercedes-Benz, який перевозив хлібобулочну продукцію, загинув водій. Його особу встановлюють. На момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.



Наразі рух на цій ділянці регулюють поліцейські. На місці події працює слідчо-оперативна група.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Малі Дорогостаї.Аварія трапилась сьогодні, 30 червня, близько 11-ї години,- пише відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські з’ясували, що внаслідок перекидання автомобіля Mercedes-Benz, який перевозив хлібобулочну продукцію, загинув водій. Його особу встановлюють. На момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.Наразі рух на цій ділянці регулюють поліцейські. На місці події працює слідчо-оперативна група.

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