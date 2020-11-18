вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Малі Дорогостаї.

Аварія трапилась сьогодні, 30 червня, близько 11-ї години,- пише відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські з’ясували, що внаслідок перекидання автомобіля Mercedes-Benz, який перевозив хлібобулочну продукцію, загинув водій. Його особу встановлюють. На момент ДТП стан дорожнього покриття був слизький через дощову погоду.

Наразі рух на цій ділянці регулюють поліцейські. На місці події працює слідчо-оперативна група.

На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, аварія, водій, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів
Сьогодні, 14:19
За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія
Сьогодні, 13:55
У директора «Луцькводоканалу» та його дружини-посадовиці народилася двійня
Сьогодні, 13:45
На Волині розшукали 9-річного хлопчика, який пішов гуляти і зник
Сьогодні, 13:28
Схожі новини
На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО На Рівненщині п'яний водій скоїв смертельну аварію, загинули двоє молодих чоловіків. ФОТО
17 червень, 10:48
На Рівненщині автівка переїхала водія маршрутки, який відтягував п’яного чоловіка з дороги На Рівненщині автівка переїхала водія маршрутки, який відтягував п’яного чоловіка з дороги
18 листопад, 2020, 13:40
Смертельна аварія на Рівненщині: загинув молодий чоловік Смертельна аварія на Рівненщині: загинув молодий чоловік
27 квітень, 2020, 10:27
За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
24 жовтень, 2019, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві затримали жінок, які розбещували своїх доньок
Сьогодні, 15:00
 0
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 14:55
 0
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Сьогодні, 14:48
 0
Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів
Сьогодні, 14:19
 0
За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8