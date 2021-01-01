вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів

Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів
Кабінет міністрів дозволив відкрити пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир».

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 30 червня 2021 року, пише Житомир.info.

«Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» (дочірнє підприємство «Міжнародний аеропорт Житомир імені С.П.Корольова» товариства з обмеженою відповідальністю «Акорд») для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи», - зазначають у документі.

Зазначимо, що відповідний проєкт розпорядження Кабмін мав розглядати 17 лютого, але під час формування порядку денного засідання тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив пункт, який стосується аеропорту «Житомир», зняти з порядку денного.

В інтерв’ю в червні цього року мер Сергій Сухомлин пояснював, що питання про пункт пропуску зняли з розгляду, бо аеропорт «Житомир» не був у списку пріоритетних, наприкінці квітня був наказ Міністерства інфраструктури щодо включення його в цей список, на початку липня міська влада очікувала відповідне рішення.

«Отримання статусу «міжнародний» дає нам змогу вести перемовини з іншими авіакомпаніями щодо залучення їх в аеропорт «Житомир»: вони побачать, що є підтримка держави, є статус міжнародного, реконструкція злітно-посадкової смуги йде. І нам треба в 2022 році запустити аеропорт, бо аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2023 році стає на повну реконструкцію: він більш як рік не буде працювати, і це дає нам можливість залучити авіакомпанії в Житомир», - пояснював Сухомлин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аеропорт, Житомир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 14:55
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Сьогодні, 14:48
Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів
Сьогодні, 14:19
За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» сталась смертельна аварія
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Будувати аеропорт у Луцьку немає сенсу, – ексміністр інфраструктури Будувати аеропорт у Луцьку немає сенсу, – ексміністр інфраструктури
29 червень, 16:13
У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту
05 травень, 21:15
Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир» Вольова перемога луцьких баскетболістів: «Старий Луцьк» обіграв «Житомир»
03 квітень, 22:07
Це потрібно для розвитку міста, – Поліщук про можливість будівництва аеропорту у Луцьку Це потрібно для розвитку міста, – Поліщук про можливість будівництва аеропорту у Луцьку
22 березень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві затримали жінок, які розбещували своїх доньок
Сьогодні, 15:00
 0
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 14:55
 0
У луцькому «політесі» побільшало доцентів
Сьогодні, 14:48
 0
Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів
Сьогодні, 14:19
 0
За тиждень від укусів кліщів постраждало майже пів сотні волинян
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8