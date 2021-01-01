Уряд погодив відкриття аеропорту в Житомирі для міжнародних рейсів





Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 30 червня 2021 року, пише



«Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» (дочірнє підприємство «Міжнародний аеропорт Житомир імені С.П.Корольова» товариства з обмеженою відповідальністю «Акорд») для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи», - зазначають у документі.



Зазначимо, що відповідний проєкт розпорядження Кабмін мав розглядати 17 лютого, але під час формування порядку денного засідання тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив пункт, який стосується аеропорту «Житомир», зняти з порядку денного.



В інтерв’ю в червні цього року мер Сергій Сухомлин пояснював, що питання про пункт пропуску зняли з розгляду, бо аеропорт «Житомир» не був у списку пріоритетних, наприкінці квітня був наказ Міністерства інфраструктури щодо включення його в цей список, на початку липня міська влада очікувала відповідне рішення.



«Отримання статусу «міжнародний» дає нам змогу вести перемовини з іншими авіакомпаніями щодо залучення їх в аеропорт «Житомир»: вони побачать, що є підтримка держави, є статус міжнародного, реконструкція злітно-посадкової смуги йде. І нам треба в 2022 році запустити аеропорт, бо аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2023 році стає на повну реконструкцію: він більш як рік не буде працювати, і це дає нам можливість залучити авіакомпанії в Житомир», - пояснював Сухомлин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів дозволив відкрити пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир».Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 30 червня 2021 року, пише Житомир.info «Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» (дочірнє підприємство «Міжнародний аеропорт Житомир імені С.П.Корольова» товариства з обмеженою відповідальністю «Акорд») для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи», - зазначають у документі.Зазначимо, що відповідний проєкт розпорядження Кабмін мав розглядати 17 лютого, але під час формування порядку денного засідання тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив пункт, який стосується аеропорту «Житомир», зняти з порядку денного.В інтерв’ю в червні цього року мер Сергій Сухомлин пояснював, що питання про пункт пропуску зняли з розгляду, бо аеропорт «Житомир» не був у списку пріоритетних, наприкінці квітня був наказ Міністерства інфраструктури щодо включення його в цей список, на початку липня міська влада очікувала відповідне рішення.«Отримання статусу «міжнародний» дає нам змогу вести перемовини з іншими авіакомпаніями щодо залучення їх в аеропорт «Житомир»: вони побачать, що є підтримка держави, є статус міжнародного, реконструкція злітно-посадкової смуги йде. І нам треба в 2022 році запустити аеропорт, бо аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2023 році стає на повну реконструкцію: він більш як рік не буде працювати, і це дає нам можливість залучити авіакомпанії в Житомир», - пояснював Сухомлин.

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