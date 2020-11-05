Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Сьогодні, 30 червня, для Волинського обласного дитячого онкоцентру передали 20 інфузоматів B.Braun Space.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Роксолона Нестерук.
Життєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.
Як розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Роксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.
Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим волонтерам з Естонії вдалося придбати ще 10 інфузоматів.
«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.
За цим посиланням можна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Роксолона Нестерук.
Життєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.
Як розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Роксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.
Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим волонтерам з Естонії вдалося придбати ще 10 інфузоматів.
«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.
За цим посиланням можна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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