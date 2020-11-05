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Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО

Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 30 червня, для Волинського обласного дитячого онкоцентру передали 20 інфузоматів B.Braun Space.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Роксолона Нестерук.

Життєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.

Як розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Роксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.

Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим волонтерам з Естонії вдалося придбати ще 10 інфузоматів.

«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.

За цим посиланням можна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.

Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Дитячому онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО

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Теги: онкохворі діти, благодійний збір, інфузомати
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