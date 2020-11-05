Онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО
Сьогодні, 14:55
Сьогодні, 30 червня, для Волинського обласного дитячого онкоцентру передали 20 інфузоматів B.Braun Space.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Роксолона Нестерук.
Життєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.
Як розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Роксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.
Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим людям зібрали більше коштів, що дало змогу придбати 20 інфузоматів.
«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.
За цим посиланням можна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Роксолона Нестерук.
Життєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.
Як розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Роксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.
Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим людям зібрали більше коштів, що дало змогу придбати 20 інфузоматів.
«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.
За цим посиланням можна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.
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