Онкоцентру у Луцьку передали 20 життєво важливих інфузоматів. ФОТО

Сьогодні, 30 червня, для Волинського обласного дитячого онкоцентру передали 20 інфузоматів B.Braun Space.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтеркаЖиттєво важливі інфузомати придбали за кошти небайдужих людей, які долучилися до збору і перерахували гроші на їх закупівлю. Загалом до збору приєдналися більше 2-х тисяч людей.Як розповіла у коментаріРоксолона Нестерук, спільними зусиллями вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Загалом збір коштів тривав з грудня минулого року до лютого 2021 року.Також волонтерка додала, що прогнозували закупити 10 апаратів. Однак завдяки небайдужим людям зібрали більше коштів, що дало змогу придбати 20 інфузоматів.«Щиро вдячні за допомогу волонтерам з Естонії. Ми це зробили. Далі буде», - написала Роксолана Нестерук.За цимможна переглянути список всіх, хто долучився до збору коштів на інфузомати.