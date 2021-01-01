Де у Луцьку купити натуральне морозиво «Джелато» та сорбети*
Сьогодні, 18:10
У Луцьку на проспекті Соборності, 28 у магазині «Галя Балувана» почали виготовляти натуральне італійське морозиво «Джелато» під брендом «Мульти повар» – сам собі шеф».
Нагадаємо, під брендом «Мульти повар – сам собі шеф» вже виготовляють готові та напівготові страви – не тільки морозиво, а й торти та інші десерти. Усі процеси виробництва, як і у випадку з продукцією мережі «Галя Балувана», відбуваються за склом, тож покупці можуть бачити процес приготування смаколиків.
Як запевняє власник бренду Володимир Матвійчук, «Джелато» – це повністю натуральне десертне морозиво, яке роблять з фермерського молока, тож цей смаколик – корисний і поживний.
«Джелато» в його сучасній інтерпритації приписують італійському шеф-кухарю Франческо Прокопіо деї Кольтеллі, який наприкінці XVII століття відкрив у Парижі першу кав'ярню «Ле Прокіп» та представив там «Джелато», здобувши популярність спочатку в Парижі, а потім і в більшості країн Європи. Завдяки своєму новому десерту Прокопіо не тільки отримав французьке громадянство, але й ексклюзивну королівську ліцензію, видану королем Людовиком XIV, що зробило його на той час єдиним виробником замороженого десерту в королівстві.
На сьогодні «Джелато» – відомий в усьому світі повноцінний десерт. Його виробництво здійснюють переважно в непромислових масштабах майстри джелатер'є в джелатеріях. Окрім Італії, чималі обсяги «Джелато» виробляють у Великій Британії, Франції, Німеччині та північній Європі. Смаколик подають охолодженим, щоб дати можливість смаку повноцінно розкритися. В Україні поки культура споживання «Джелато» недостатньо розвинена, однак скуштувати популярний десерт та пригостити ним своїх гостей тепер можуть і лучани.
«Ми запросили одного з найкращих технологів, який поділився своїм досвідом та справжнім італійським рецептом виробництва найпопулярнішого десерту в європейських країнах. На сьогодні морозиво «Джелато» продають в Україні за високою ціною – приблизно 150 гривень за 300 грамів, але ми за рахунок великої кількості магазинів змогли встановити мінімальну ціну – 50 гривень за 300 грамів», – ділиться засновник бренду Володимир Матвійчук. Нині «Мульти повар» – сам собі шеф» уже пропонує 10 видів смаколика і асортимент збільшуватиметься.
Окрім «Джелато», у Луцьку тепер можна придбати ще один освіжаючий смаколик — сорбет. Це — заморожений десерт, виготовлений із підсолодженої води, та, як правило, із фруктового соку. Цікаво, що спочатку сорбет вживали як напій, однак у XIX столітті це змінилося. На сьогодні десерт відрізняється витонченим смаком, легкою консистенцією та красивим виглядом.
«Сорбет чудово освіжає в спекотний день, дає енергію, тонізує організм. Ми вже почали виготовляти чорничний сорбет, адже зараз якраз пік цих ягід. Далі ж асортимент також поповнюватиметься новими смаками», — каже Володимир Матвійчук.
Десерти від «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:
м.Луцьк
- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул.Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул.Конякіна, 7а,
- вул.Конякіна, 17а,
- вул.Кравчука, 40,
- вул.Ковельська, 45,
- вул.Львівська, 63г,
- вул.Соборності, 28.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.
Субота – з 9:00 до 20:00 год.
Неділя – з 9:00 до 20:00 год.
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Нагадаємо, під брендом «Мульти повар – сам собі шеф» вже виготовляють готові та напівготові страви – не тільки морозиво, а й торти та інші десерти. Усі процеси виробництва, як і у випадку з продукцією мережі «Галя Балувана», відбуваються за склом, тож покупці можуть бачити процес приготування смаколиків.
Як запевняє власник бренду Володимир Матвійчук, «Джелато» – це повністю натуральне десертне морозиво, яке роблять з фермерського молока, тож цей смаколик – корисний і поживний.
«Джелато» в його сучасній інтерпритації приписують італійському шеф-кухарю Франческо Прокопіо деї Кольтеллі, який наприкінці XVII століття відкрив у Парижі першу кав'ярню «Ле Прокіп» та представив там «Джелато», здобувши популярність спочатку в Парижі, а потім і в більшості країн Європи. Завдяки своєму новому десерту Прокопіо не тільки отримав французьке громадянство, але й ексклюзивну королівську ліцензію, видану королем Людовиком XIV, що зробило його на той час єдиним виробником замороженого десерту в королівстві.
На сьогодні «Джелато» – відомий в усьому світі повноцінний десерт. Його виробництво здійснюють переважно в непромислових масштабах майстри джелатер'є в джелатеріях. Окрім Італії, чималі обсяги «Джелато» виробляють у Великій Британії, Франції, Німеччині та північній Європі. Смаколик подають охолодженим, щоб дати можливість смаку повноцінно розкритися. В Україні поки культура споживання «Джелато» недостатньо розвинена, однак скуштувати популярний десерт та пригостити ним своїх гостей тепер можуть і лучани.
«Ми запросили одного з найкращих технологів, який поділився своїм досвідом та справжнім італійським рецептом виробництва найпопулярнішого десерту в європейських країнах. На сьогодні морозиво «Джелато» продають в Україні за високою ціною – приблизно 150 гривень за 300 грамів, але ми за рахунок великої кількості магазинів змогли встановити мінімальну ціну – 50 гривень за 300 грамів», – ділиться засновник бренду Володимир Матвійчук. Нині «Мульти повар» – сам собі шеф» уже пропонує 10 видів смаколика і асортимент збільшуватиметься.
Окрім «Джелато», у Луцьку тепер можна придбати ще один освіжаючий смаколик — сорбет. Це — заморожений десерт, виготовлений із підсолодженої води, та, як правило, із фруктового соку. Цікаво, що спочатку сорбет вживали як напій, однак у XIX столітті це змінилося. На сьогодні десерт відрізняється витонченим смаком, легкою консистенцією та красивим виглядом.
«Сорбет чудово освіжає в спекотний день, дає енергію, тонізує організм. Ми вже почали виготовляти чорничний сорбет, адже зараз якраз пік цих ягід. Далі ж асортимент також поповнюватиметься новими смаками», — каже Володимир Матвійчук.
Десерти від «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:
м.Луцьк
- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул.Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул.Конякіна, 7а,
- вул.Конякіна, 17а,
- вул.Кравчука, 40,
- вул.Ковельська, 45,
- вул.Львівська, 63г,
- вул.Соборності, 28.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.
Субота – з 9:00 до 20:00 год.
Неділя – з 9:00 до 20:00 год.
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