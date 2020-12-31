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Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*

Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*
Першу чергу житлового комплексу «StyleUP», що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо», здали в експлуатацію. Відповідний сертифікат «StyleUP» отримав від Державної архітектурно-будівельної інспекції учора, 29 червня.

Як відомо, житло на етапі будівництва – дешевше, ніж те, що вже готове до заселення. Тож, ціни на квартири у першому клубному житлі Волині зростуть приблизно на 1500 гривень на квадратному метрі. Проте забудовник (компанія «Континіум Девелопмент») дає можливість до 17 липня встигнути купити помешкання у ЖК «StyleUP» за старими цінами.

Більше того, забудовник пропонує унікальну для ринку нерухомості Луцька можливість – розтермінування на 12 місяців на квартиру на 70 метрів квадратних, розташовану на 4 поверсі вже зданого в експлуатацію будинку.

Деякі з переваг житлового комплексу візуально помітні – стильний вигляд, малоповерховість, закрита і облагороджена територія тощо, великі тераси на перших поверхах і відкриті красиві балкони зі скляними перилами. Утім тих, хто вирішить обрати своєю домівкою у ЖК «StyleUP», вразять не лише зовнішні чинники. Так, одна з найбільших переваг цього житла – вільне планування у всіх квартирах комплексу. Крім того, тут задля екологічності та енергозбереження повністю відмовилися від газу й використовуватимуть електричну енергію. Власники кожної із квартир, до того ж, гарантовано отримають паркомісце. Парковку тут, до слова, відокремили від зони двора, аби діти могли безпечно гратися, а дорослі – прогулюватися територією. Щодо дітей, то у майбутньому у ЖК «StyleUP» з’явиться і свій дитсадок. Адже у планах забудовника – спорудити комплекс із дев'яти будинків.

Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*
Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*


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А поки інші 7 будинків – у планах, перші два чотирьохповерхові вже готові зустрічати своїх нових мешканців. Йдеться загалом про 128 квартир (64 у одному будинку), більша частина з яких – уже розкуплені.

Детальну інформацію про ЖК «StyleUP» можна дізнатися у відділі продажу безпосередньо біля будинків комплексу на вулиці Рівненській або у відділі продажу, що на вулиці Сухомлинського, 1 (1-ий поверх ТРЦ «ПортСіті»). Або ж за номером телефону: +38 (067) 220 00 35.

Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*
Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*




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Теги: ЖК «StyleUP», експлуатація, житло, будинок
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