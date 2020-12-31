Перші два будинки ЖК «StyleUP» здали в експлуатацію*

Першу чергу, що на вулиці Рівненській навпроти «Модерн Експо», здали в експлуатацію. Відповідний сертифікат «StyleUP» отримав від Державної архітектурно-будівельної інспекції учора, 29 червня.Як відомо, житло на етапі будівництва – дешевше, ніж те, що вже готове до заселення. Тож, ціни на квартири у першому клубному житлі Волині зростуть приблизно на 1500 гривень на квадратному метрі. Проте забудовник (компанія) дає можливість до 17 липня встигнути купити помешкання у ЖК «StyleUP» за старими цінами.Більше того, забудовник пропонує унікальну для ринку нерухомості Луцька можливість – розтермінування на 12 місяців на квартиру на 70 метрів квадратних, розташовану на 4 поверсі вже зданого в експлуатацію будинку.Деякі з переваг житлового комплексу візуально помітні – стильний вигляд, малоповерховість, закрита і облагороджена територія тощо, великі тераси на перших поверхах і відкриті красиві балкони зі скляними перилами. Утім тих, хто вирішить обрати своєю домівкою у ЖК «StyleUP», вразять не лише зовнішні чинники. Так, одна з найбільших переваг цього житла –. Крім того, тут задля екологічності та енергозбереження повністю відмовилися від газу й використовуватимуть електричну енергію. Власники кожної із квартир, до того ж, гарантовано отримають паркомісце. Парковку тут, до слова, відокремили від зони двора, аби діти могли безпечно гратися, а дорослі – прогулюватися територією. Щодо дітей, то у майбутньому у ЖК «StyleUP» з’явиться і свій дитсадок. Адже у планах забудовника – спорудити комплекс із дев'яти будинків.А поки інші 7 будинків – у планах, перші два чотирьохповерхові вже готові зустрічати своїх нових мешканців. Йдеться загалом про 128 квартир (64 у одному будинку), більша частина з яких – уже розкуплені.