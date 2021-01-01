вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри

У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
9 липня жителів села Забороль Луцького району та навколишніх сіл безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри.

Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.

Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.

Зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.

Адреса: с. Забороль, вул. Володимирська, 31а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 050-180-08-08.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підвищений тиск: волинянам розповіли, як запобігти гіпертонії та що сприяє виникненню хвороби
Сьогодні, 16:01
Суд виніс вирок експоліцейській, яку у Луцьку зловили на хабарі у 1 500 доларів
Сьогодні, 15:41
У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 15:40
Повідомили, скільки «євроблях» розмитнили на Волині за два тижні пільгового періоду
Сьогодні, 15:34
Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві затримали жінок, які розбещували своїх доньок
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
У громаді на Волині безкоштовно перевірятимуть жінок на рак У громаді на Волині безкоштовно перевірятимуть жінок на рак
22 червень, 15:17
У Камінь-Каширському районі лікар безкоштовно обстежуватиме жінок на рак У Камінь-Каширському районі лікар безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
05 квітень, 16:38
У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак
22 березень, 12:35
У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
16 березень, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гра у теніс закінчилася травмою: лікарі успішно прооперували руку волинянину
Сьогодні, 16:42
 0
У Луцьку планують відновити технічний та вантажний річковий порт
Сьогодні, 16:29
 0
Чим здивує нове покоління лазерів для епіляції в 2021 році*
Сьогодні, 16:18
 0
На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:18
 0
Підвищений тиск: волинянам розповіли, як запобігти гіпертонії та що сприяє виникненню хвороби
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8