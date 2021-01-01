У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 15:40
9 липня жителів села Забороль Луцького району та навколишніх сіл безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри.
Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.
Адреса: с. Забороль, вул. Володимирська, 31а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 050-180-08-08.
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Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.
Адреса: с. Забороль, вул. Володимирська, 31а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 050-180-08-08.
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