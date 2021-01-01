У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри





Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.



Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.



Зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.



Адреса: с. Забороль, вул. Володимирська, 31а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 050-180-08-08.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 липня жителів села Забороль Луцького району та навколишніх сіл безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри.Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеруЗауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.Адреса: с. Забороль, вул. Володимирська, 31а (амбулаторія ЗПСМ). Телефон для довідок та запису: 050-180-08-08.

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