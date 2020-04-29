Суд виніс вирок експоліцейській, яку у Луцьку зловили на хабарі у 1 500 доларів

яку у квітні 2020-го спіймали на хабарі у 1 500 доларів, оштрафували на 34 тисячі гривень. Експоліціянтку визнали винною у шахрайстві, але виправдали за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі.



Такий вирок 16 червня 2021 року винесла суддя Луцького міськрайонного суду, повідомляє



Проте, він набере законної сили, якщо підсудна не подасть апеляцію.



За версією звинувачення, у лютому 2020-го Георгій Синьчук розповів працівниці поліції, що його автомобіль «Volkswagen Bora» арештували в ході досудового розслідування, в якому він фігурує. Тоді жінка буцімто почала переконувати Синьчука, що може допомогти повернути автівку.



«Так вона в ході спілкування переконала Георгія Синьчука про можливість позитивного вирішення вказаного питання шляхом нібито надання слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУ НП у Волинській області грошових коштів у сумі 1 500 доларів США у якості неправомірної вигоди за вжиття заходів щодо повернення транспортного засобу «Volkswagen Bora», та свідоцтва про його реєстрацію, з яких 300 доларів США мало бути оплачено адвокату за виконану роботу з оформлення документів, хоча реально наміру робити це не мала», — йдеться у вироку.



Вже 19 березня Світлана Ярмошук отримала від чоловіка перші 500 доларів, що на той момент становили 13 630 гривень. 27 квітня Синьчук передав поліціянтці ще 700 доларів (на той момент — 18 998 гривень), які вона буцімто мала передати слідчому для повернення автівки.



Загалом Ярмошук отримала 1 200 доларів від Синьчука, але вирішувати його проблеми незаконним шляхом так і не стала.



Сама ж обвинувачувана, як йдеться у матеріалах справи, озвучує іншу версію подій. Згідно з нею, знайомий жінки, що був винен їй гроші, попросив її проконсультувати Синьчука і пообіцяв, що через нього поверне борг. Далі Світлана Ярмошук кілька разів зустрічалася з Синьчуком, проте кошти від товариша він їй так і не передав, натомість просив допомогти повернути йому автівку. Поліціянтка вирішила скористатися ситуацією і взяла гроші, проте передавати їх слідчому для реальної допомоги Синьчуку не збиралася. Тож провину жінка визнала частково — мовляв шахрайством зайнялась, проте давати хабар не збиралася.



«Визнає винуватість у вчиненні шахрайства, однак зазначає, що такі дії вчинила лише внаслідок провокативних дій самого потерпілого, який наполегливо пропонував гроші та хотів вирішити це питання саме у такий спосіб», — написано у тексті вироку



Зрештою суд пристав на версію Світлани Ярмошук і визнав її винною лише у шахрайстві, за що й оштрафував на 34 000 гривень. Вилучені при затриманні долари повернуть працівникам управління СБУ, а із засудженої додатково стягнуть ще майже 11,5 тисяч гривень за проведення експертиз в кримінальному провадженні. Проте експоліціянтка ще може подати апеляцію, тож вирок ще не набрав законної сили.



З посади заступниці начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНПУ у Волинській області Ярмошук звільнили. Зараз вона працює юристкою ТзОВ «СМ-Рембуд». Проте своє звільнення з попередньої роботи намагалася оскаржити через суд і домогтися поновлення та фінансового відшкодування за час вимушеного прогулу. Спершу у задоволенні позову жінці відмовив Волинський окружний адміністративний суд, а згодом і Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишню заступницю начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНПУ у Волинській області,оштрафували на 34 тисячі гривень. Експоліціянтку визнали винною у шахрайстві, але виправдали за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі.Такий вирок 16 червня 2021 року винесла суддя Луцького міськрайонного суду, повідомляє "Сила правди" Проте, він набере законної сили, якщо підсудна не подасть апеляцію.За версією звинувачення, у лютому 2020-го Георгій Синьчук розповів працівниці поліції, що його автомобіль «Volkswagen Bora» арештували в ході досудового розслідування, в якому він фігурує. Тоді жінка буцімто почала переконувати Синьчука, що може допомогти повернути автівку.«Так вона в ході спілкування переконала Георгія Синьчука про можливість позитивного вирішення вказаного питання шляхом нібито надання слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУ НП у Волинській області грошових коштів у сумі 1 500 доларів США у якості неправомірної вигоди за вжиття заходів щодо повернення транспортного засобу «Volkswagen Bora», та свідоцтва про його реєстрацію, з яких 300 доларів США мало бути оплачено адвокату за виконану роботу з оформлення документів, хоча реально наміру робити це не мала», — йдеться у вироку.Вже 19 березня Світлана Ярмошук отримала від чоловіка перші 500 доларів, що на той момент становили 13 630 гривень. 27 квітня Синьчук передав поліціянтці ще 700 доларів (на той момент — 18 998 гривень), які вона буцімто мала передати слідчому для повернення автівки.Загалом Ярмошук отримала 1 200 доларів від Синьчука, але вирішувати його проблеми незаконним шляхом так і не стала.Сама ж обвинувачувана, як йдеться у матеріалах справи, озвучує іншу версію подій. Згідно з нею, знайомий жінки, що був винен їй гроші, попросив її проконсультувати Синьчука і пообіцяв, що через нього поверне борг. Далі Світлана Ярмошук кілька разів зустрічалася з Синьчуком, проте кошти від товариша він їй так і не передав, натомість просив допомогти повернути йому автівку. Поліціянтка вирішила скористатися ситуацією і взяла гроші, проте передавати їх слідчому для реальної допомоги Синьчуку не збиралася. Тож провину жінка визнала частково — мовляв шахрайством зайнялась, проте давати хабар не збиралася.«Визнає винуватість у вчиненні шахрайства, однак зазначає, що такі дії вчинила лише внаслідок провокативних дій самого потерпілого, який наполегливо пропонував гроші та хотів вирішити це питання саме у такий спосіб», — написано у тексті вирокуЗрештою суд пристав на версію Світлани Ярмошук і визнав її винною лише у шахрайстві, за що й оштрафував на 34 000 гривень. Вилучені при затриманні долари повернуть працівникам управління СБУ, а із засудженої додатково стягнуть ще майже 11,5 тисяч гривень за проведення експертиз в кримінальному провадженні. Проте експоліціянтка ще може подати апеляцію, тож вирок ще не набрав законної сили.З посади заступниці начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНПУ у Волинській області Ярмошук звільнили. Зараз вона працює юристкою ТзОВ «СМ-Рембуд». Проте своє звільнення з попередньої роботи намагалася оскаржити через суд і домогтися поновлення та фінансового відшкодування за час вимушеного прогулу. Спершу у задоволенні позову жінці відмовив Волинський окружний адміністративний суд, а згодом і Восьмий апеляційний адміністративний суд.

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