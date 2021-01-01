На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Жахлива автопригода за участі вантажівки та легковика сталась поблизу села Ситне Дубенського району на Рівненщині.
Аварія сталась сьогодні, 30 червня, опівдні, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.
У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.
Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.
У водіїв відібрали зразки крові.
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Аварія сталась сьогодні, 30 червня, опівдні, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.
У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.
Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.
У водіїв відібрали зразки крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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