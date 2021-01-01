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На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО

На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
Жахлива автопригода за участі вантажівки та легковика сталась поблизу села Ситне Дубенського району на Рівненщині.

Аварія сталась сьогодні, 30 червня, опівдні, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.

У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.

Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.

У водіїв відібрали зразки крові.

На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО
На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО



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Теги: Рівненщина, аварія, студенти
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