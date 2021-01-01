На Рівненщині у автотрощі загинули двоє студентів-іноземців, троє – у лікарні. ФОТО

Жахлива автопригода за участі вантажівки та легковика сталась поблизу села Ситне Дубенського району на Рівненщині.Аварія сталась сьогодні, 30 червня, опівдні, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.У водіїв відібрали зразки крові.