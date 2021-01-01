У Луцьку планують відновити технічний та вантажний річковий порт
Сьогодні, 16:29
До кінця цього року у Луцьку планують відновити і запустити технічний річковий порт та запустити вантажні перевезення річкою Стир. Окрім того, відкриватимуть річкові туристичні маршрути з більшою протяжністю.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів директор річкового порту «Луцьк» Олег Кербалай.
Він розповів, що головну водну артерію обласного центру будуть відновлювати й вона приноситиме кошти в громаду.
«Найближчим часом у Луцьку запустять технічний флот. Тобто Стир буде приносити гроші в громаду. Окрім того плануємо відновити вантажні перевезення річкою. Таким чином ми збережемо інфраструктуру автомобільних шляхів області. Дороги не будуть розбиватися громіздкими фурами, оскільки частина вантажних перевезень буде здійснюватися водними шляхами», – розповів очільник луцького порту.
Водночас Олег Кербалай зазначив, що підприємство, яке буде здійснювати господарську діяльність на річці, буде її також і обслуговувати, розчищати, тому Стир стане чистішим. Таким чином громада міста отримає більш дешевий матеріал для будівництва – пісок, тому що вартість його транспортування водними шляхами буде нижчою у порівнянні з транспортуванням наземними.
У перспективі пісок будуть транспортувати звідти, де буде найближче родовище. Громада міста розширилася. І потрібно проводити у місцях родовищ піску геологічну розвідку.
«У цьому році плануємо це зробити, відновити і запустити», – додав Олег Кербалай.
Своєю чергою, менеджер Центру туристичної інформації та послуг Луцька Владислава Касянчук розповіла про те, що у Луцьку будуть відновлювати і збільшувати протяжність річкових туристичних маршрутів. У планах найближчого часу – розчистити річку Стир до села Жидичин.
«Річковий порт у Луцьку – це вже історія не лише минулого, а й сучасного судноплавства, яке відновили. За мостом Бена починається більше вантажна річка – вона ширша і глибша. Виходить, що наш річковий порт відновлює роботу. Поки що в порту є катер «Характерник», баржі й понтони», – каже Владислава.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів директор річкового порту «Луцьк» Олег Кербалай.
Він розповів, що головну водну артерію обласного центру будуть відновлювати й вона приноситиме кошти в громаду.
«Найближчим часом у Луцьку запустять технічний флот. Тобто Стир буде приносити гроші в громаду. Окрім того плануємо відновити вантажні перевезення річкою. Таким чином ми збережемо інфраструктуру автомобільних шляхів області. Дороги не будуть розбиватися громіздкими фурами, оскільки частина вантажних перевезень буде здійснюватися водними шляхами», – розповів очільник луцького порту.
Водночас Олег Кербалай зазначив, що підприємство, яке буде здійснювати господарську діяльність на річці, буде її також і обслуговувати, розчищати, тому Стир стане чистішим. Таким чином громада міста отримає більш дешевий матеріал для будівництва – пісок, тому що вартість його транспортування водними шляхами буде нижчою у порівнянні з транспортуванням наземними.
У перспективі пісок будуть транспортувати звідти, де буде найближче родовище. Громада міста розширилася. І потрібно проводити у місцях родовищ піску геологічну розвідку.
«У цьому році плануємо це зробити, відновити і запустити», – додав Олег Кербалай.
Своєю чергою, менеджер Центру туристичної інформації та послуг Луцька Владислава Касянчук розповіла про те, що у Луцьку будуть відновлювати і збільшувати протяжність річкових туристичних маршрутів. У планах найближчого часу – розчистити річку Стир до села Жидичин.
«Річковий порт у Луцьку – це вже історія не лише минулого, а й сучасного судноплавства, яке відновили. За мостом Бена починається більше вантажна річка – вона ширша і глибша. Виходить, що наш річковий порт відновлює роботу. Поки що в порту є катер «Характерник», баржі й понтони», – каже Владислава.
Фото - ілюстративне
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