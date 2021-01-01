вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці

Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці
У спеку побільшало випадків, коли людині стає погано просто на вулиці і вона непритомніє. Важливо вчасно і правильно надати їй домедичну допомогу.

Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі.

«Якщо людина впала у вас на очах, знепритомніла, потрібно не розгубитися, не втекти. Водночас ви повинні пам’ятати про власну безпеку. Якщо людина впала, і ви бачите, що щось висить – дерево, дріт, знайте, що він може і вам загрожувати», – каже медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк.

За його словами, треба підійти до тієї людини і з відстані 1,5-2 метри звернутися: «Ви мене чуєте?» чи «З вами все добре?». З відстані – тому, що ця людина може бути у стані алкогольного сп’яніння і може вдарити.

«Якщо людина не відгукується, ви маєте наблизитися і тактильно стимулювати: взяти за плечі, легенько потрусити і задати елементарне запитання: «З вами все добре?». Якщо каже, що все добре, – чудово. Якщо мовчить, треба порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Якщо їх 2-3 – перевести в безпечне положення. Якщо 0-1 – маєте викликати бригаду екстреної медичної допомоги і бажано почати компресію грудної клітки. Покличте когось з людей – можливо, хтось допоможе. Ви повинні компресувати до приїзду бригади медиків», – пояснив лікар.

«Якщо погода спекотна, людину важливо забрати у тінь, легенько змочити, дати попити. Бо люди часто непритомніють від втрати рідини, нестачі кисню», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, допомога, поради, вулиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці
Сьогодні, 20:41
Дощі з грозами: якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Українська мова стала обов'язковою для готелів у Єгипті
Сьогодні, 19:44
Ухилилися від призову: у районі на Волині понад 30 хлопців притягнули до відповідальності
Сьогодні, 19:21
Де на Волині будуть відключати світло 1 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО
09 червень, 16:30
Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати
09 червень, 15:03
Луцький лікар дав рекомендації, як відновитись після хвороби COVID-19 Луцький лікар дав рекомендації, як відновитись після хвороби COVID-19
10 лютий, 17:10
Медик назвав топ популярних продуктів, їсти які небезпечно для здоров'я Медик назвав топ популярних продуктів, їсти які небезпечно для здоров'я
27 січень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці
Сьогодні, 20:41
 0
Дощі з грозами: якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 1 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Українська мова стала обов'язковою для готелів у Єгипті
Сьогодні, 19:44
 0
Ухилилися від призову: у районі на Волині понад 30 хлопців притягнули до відповідальності
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині будуть відключати світло 1 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8