Волинський лікар розповів, як правильно допомогти людині, якщо їй стало погано на вулиці





Про це йшлося у програмі «Актуально» на



«Якщо людина впала у вас на очах, знепритомніла, потрібно не розгубитися, не втекти. Водночас ви повинні пам’ятати про власну безпеку. Якщо людина впала, і ви бачите, що щось висить – дерево, дріт, знайте, що він може і вам загрожувати», – каже медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк.



За його словами, треба підійти до тієї людини і з відстані 1,5-2 метри звернутися: «Ви мене чуєте?» чи «З вами все добре?». З відстані – тому, що ця людина може бути у стані алкогольного сп’яніння і може вдарити.



«Якщо людина не відгукується, ви маєте наблизитися і тактильно стимулювати: взяти за плечі, легенько потрусити і задати елементарне запитання: «З вами все добре?». Якщо каже, що все добре, – чудово. Якщо мовчить, треба порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Якщо їх 2-3 – перевести в безпечне положення. Якщо 0-1 – маєте викликати бригаду екстреної медичної допомоги і бажано почати компресію грудної клітки. Покличте когось з людей – можливо, хтось допоможе. Ви повинні компресувати до приїзду бригади медиків», – пояснив лікар.



«Якщо погода спекотна, людину важливо забрати у тінь, легенько змочити, дати попити. Бо люди часто непритомніють від втрати рідини, нестачі кисню», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У спеку побільшало випадків, коли людині стає погано просто на вулиці і вона непритомніє. Важливо вчасно і правильно надати їй домедичну допомогу.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі «Якщо людина впала у вас на очах, знепритомніла, потрібно не розгубитися, не втекти. Водночас ви повинні пам’ятати про власну безпеку. Якщо людина впала, і ви бачите, що щось висить – дерево, дріт, знайте, що він може і вам загрожувати», – каже медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗа його словами, треба підійти до тієї людини і з відстані 1,5-2 метри звернутися: «Ви мене чуєте?» чи «З вами все добре?». З відстані – тому, що ця людина може бути у стані алкогольного сп’яніння і може вдарити.«Якщо людина не відгукується, ви маєте наблизитися і тактильно стимулювати: взяти за плечі, легенько потрусити і задати елементарне запитання: «З вами все добре?». Якщо каже, що все добре, – чудово. Якщо мовчить, треба порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Якщо їх 2-3 – перевести в безпечне положення. Якщо 0-1 – маєте викликати бригаду екстреної медичної допомоги і бажано почати компресію грудної клітки. Покличте когось з людей – можливо, хтось допоможе. Ви повинні компресувати до приїзду бригади медиків», – пояснив лікар.«Якщо погода спекотна, людину важливо забрати у тінь, легенько змочити, дати попити. Бо люди часто непритомніють від втрати рідини, нестачі кисню», – додав він.

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