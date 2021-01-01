Судили волинянку, яка вдарила товариша по чарці у пах





Про це йдеться у вироку суду від 25 червня, - пише



Так, 13 березня приблизно о 23:00 у квартирі під час раптово словесного конфлікту з мотивів образи та метою заподіяння фізичного болю жінка умисно завдала два удари правою ногою в пахову ділянку товаришу, спричинивши цим потерпілому побої, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.



У судовому засіданні обвинувачена свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального проступку визнала частково. Вона пояснила, що приблизно о 16:00 прийшла у квартиру в гості до однокласниці, яка є співмешканкою потерпілого, де вони протягом дня відпочивали та вживали алкогольні напої.



У квартирі перебували потерпілий, його співмешканка та сусідка обвинуваченої. Приблизно о 23:00 закінчилося спиртне і потерпілий підійшов до підсудної, яка в цей час лежала на ліжку в спальній кімнаті, з проханням про надання коштів на його придбання, однак остання відмовила.



На таку відмову чоловік почав стягувати обвинувачену з ліжка, ображати нецензурно, виганяти з квартири. Тоді жінка вдарила його один раз ногою в пахову ділянку. Після цих подій обвинувачена пішла додому. Вона заперечувала завдання другого удару потерпілому.



Однак потерпілий та свідок в судовому засіданні дали показання про те, що ударів було два. При чому другий удар – ногою у взутті. Потерпілий зазначив, що внаслідок таких дій він був вимушений звертатися в медичний заклад та проходити лікування.



Суд ухвалив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу, і призначити їй покарання у виді громадських робіт на 120 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженку міста Рожище, яка вдарила ногою у пах свого товариша по чарці.Про це йдеться у вироку суду від 25 червня, - пише Район.Рожище.

Так, 13 березня приблизно о 23:00 у квартирі під час раптово словесного конфлікту з мотивів образи та метою заподіяння фізичного болю жінка умисно завдала два удари правою ногою в пахову ділянку товаришу, спричинивши цим потерпілому побої, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.У судовому засіданні обвинувачена свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального проступку визнала частково. Вона пояснила, що приблизно о 16:00 прийшла у квартиру в гості до однокласниці, яка є співмешканкою потерпілого, де вони протягом дня відпочивали та вживали алкогольні напої.У квартирі перебували потерпілий, його співмешканка та сусідка обвинуваченої. Приблизно о 23:00 закінчилося спиртне і потерпілий підійшов до підсудної, яка в цей час лежала на ліжку в спальній кімнаті, з проханням про надання коштів на його придбання, однак остання відмовила.На таку відмову чоловік почав стягувати обвинувачену з ліжка, ображати нецензурно, виганяти з квартири. Тоді жінка вдарила його один раз ногою в пахову ділянку. Після цих подій обвинувачена пішла додому. Вона заперечувала завдання другого удару потерпілому.Однак потерпілий та свідок в судовому засіданні дали показання про те, що ударів було два. При чому другий удар – ногою у взутті. Потерпілий зазначив, що внаслідок таких дій він був вимушений звертатися в медичний заклад та проходити лікування.Суд ухвалив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу, і призначити їй покарання у виді громадських робіт на 120 годин.

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