Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 18:16
Волинян запрошують на заходи у Ковелі з нагоди Дня міста та 77-ї річниці його визволення.
Програму заходів опублікували на сайті міської ради.
Програма відзначення Дня Ковеля, 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників:
4 ЛИПНЯ
10.00 – 21.00 – «Містечко майстрів», майстер-класи та розваги для дітей (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки)
10.00 - Кросфіт «MURF CHALLANGE» (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
12.00 - Урочистості з нагоди Дня міста за участі почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)
14.00 - Театралізована хода «Ковельські легенди»:
14.00 - «Острів коваля» (річка Турія, біля парку Т.Шевченка)
14.30 - «В’їзна арка» (Галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)
15.00 - «Костел святої Анни» (подвір’я костелу)
15.30 - «Залізничний вокзал» (на пероні)
17.00 - Святковий концерт народного аматорського муніципального естрадно-духового оркестру (паркова сцена)
18.00 - Виступ державного академічного Волинського народного хору (паркова сцена)
21.00 - Дискотека під відкритим небом (паркова сцена)
6 ЛИПНЯ
11.00 - Мітинг з нагоди 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників (меморіал Слави)
СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
1-5 липня о 10.00 - Турнір з класичних шахів (шаховий клуб КЗ КДЮСШ)
2 липня о 17.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей №3ім.Лесі Українки)
3 липня о 10.00 - Змагання з трейл – о «Я зможу» серед дітей з особливими потребами» (паркова сцена)
3-4 липня о 10.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей № 3 ім. Лесі Українки)
3–4 липня о 10.00 - Турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок (спортивні майданчики біля міського водосховища)
6 липня о 16.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (вул. В.Кияна)
7 липня о 10.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (паркова сцена)
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Програму заходів опублікували на сайті міської ради.
Програма відзначення Дня Ковеля, 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників:
4 ЛИПНЯ
10.00 – 21.00 – «Містечко майстрів», майстер-класи та розваги для дітей (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки)
10.00 - Кросфіт «MURF CHALLANGE» (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
12.00 - Урочистості з нагоди Дня міста за участі почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)
14.00 - Театралізована хода «Ковельські легенди»:
14.00 - «Острів коваля» (річка Турія, біля парку Т.Шевченка)
14.30 - «В’їзна арка» (Галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)
15.00 - «Костел святої Анни» (подвір’я костелу)
15.30 - «Залізничний вокзал» (на пероні)
17.00 - Святковий концерт народного аматорського муніципального естрадно-духового оркестру (паркова сцена)
18.00 - Виступ державного академічного Волинського народного хору (паркова сцена)
21.00 - Дискотека під відкритим небом (паркова сцена)
6 ЛИПНЯ
11.00 - Мітинг з нагоди 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників (меморіал Слави)
СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
1-5 липня о 10.00 - Турнір з класичних шахів (шаховий клуб КЗ КДЮСШ)
2 липня о 17.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей №3ім.Лесі Українки)
3 липня о 10.00 - Змагання з трейл – о «Я зможу» серед дітей з особливими потребами» (паркова сцена)
3-4 липня о 10.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей № 3 ім. Лесі Українки)
3–4 липня о 10.00 - Турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок (спортивні майданчики біля міського водосховища)
6 липня о 16.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (вул. В.Кияна)
7 липня о 10.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (паркова сцена)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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