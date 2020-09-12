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Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА

Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА
Волинян запрошують на заходи у Ковелі з нагоди Дня міста та 77-ї річниці його визволення.

Програму заходів опублікували на сайті міської ради.

Програма відзначення Дня Ковеля, 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників:

4 ЛИПНЯ

10.00 – 21.00 – «Містечко майстрів», майстер-класи та розваги для дітей (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки)

10.00 - Кросфіт «MURF CHALLANGE» (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

12.00 - Урочистості з нагоди Дня міста за участі почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)

14.00 - Театралізована хода «Ковельські легенди»:
14.00 - «Острів коваля» (річка Турія, біля парку Т.Шевченка)
14.30 - «В’їзна арка» (Галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)
15.00 - «Костел святої Анни» (подвір’я костелу)
15.30 - «Залізничний вокзал» (на пероні)

17.00 - Святковий концерт народного аматорського муніципального естрадно-духового оркестру (паркова сцена)

18.00 - Виступ державного академічного Волинського народного хору (паркова сцена)

21.00 - Дискотека під відкритим небом (паркова сцена)

6 ЛИПНЯ

11.00 - Мітинг з нагоди 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників (меморіал Слави)

СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

1-5 липня о 10.00 - Турнір з класичних шахів (шаховий клуб КЗ КДЮСШ)

2 липня о 17.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей №3ім.Лесі Українки)

3 липня о 10.00 - Змагання з трейл – о «Я зможу» серед дітей з особливими потребами» (паркова сцена)

3-4 липня о 10.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей № 3 ім. Лесі Українки)

3–4 липня о 10.00 - Турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок (спортивні майданчики біля міського водосховища)

6 липня о 16.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (вул. В.Кияна)

7 липня о 10.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (паркова сцена)


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Теги: Ковель, День міста, програма заходів
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