Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА





Програму заходів



Програма відзначення Дня Ковеля, 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників:



4 ЛИПНЯ



10.00 – 21.00 – «Містечко майстрів», майстер-класи та розваги для дітей (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки)



10.00 - Кросфіт «MURF CHALLANGE» (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)



12.00 - Урочистості з нагоди Дня міста за участі почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)



14.00 - Театралізована хода «Ковельські легенди»:

14.00 - «Острів коваля» (річка Турія, біля парку Т.Шевченка)

14.30 - «В’їзна арка» (Галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)

15.00 - «Костел святої Анни» (подвір’я костелу)

15.30 - «Залізничний вокзал» (на пероні)



17.00 - Святковий концерт народного аматорського муніципального естрадно-духового оркестру (паркова сцена)



18.00 - Виступ державного академічного Волинського народного хору (паркова сцена)



21.00 - Дискотека під відкритим небом (паркова сцена)



6 ЛИПНЯ



11.00 - Мітинг з нагоди 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників (меморіал Слави)



СПОРТИВНІ ЗАХОДИ



1-5 липня о 10.00 - Турнір з класичних шахів (шаховий клуб КЗ КДЮСШ)



2 липня о 17.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей №3ім.Лесі Українки)



3 липня о 10.00 - Змагання з трейл – о «Я зможу» серед дітей з особливими потребами» (паркова сцена)



3-4 липня о 10.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей № 3 ім. Лесі Українки)



3–4 липня о 10.00 - Турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок (спортивні майданчики біля міського водосховища)



6 липня о 16.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (вул. В.Кияна)



7 липня о 10.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (паркова сцена)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян запрошують на заходи у Ковелі з нагоди Дня міста та 77-ї річниці його визволення.Програму заходів опублікували на сайті міської ради.Програма відзначення Дня Ковеля, 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників:10.00 – 21.00 – «Містечко майстрів», майстер-класи та розваги для дітей (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки)10.00 - Кросфіт «MURF CHALLANGE» (парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)12.00 - Урочистості з нагоди Дня міста за участі почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)14.00 - Театралізована хода «Ковельські легенди»:14.00 - «Острів коваля» (річка Турія, біля парку Т.Шевченка)14.30 - «В’їзна арка» (Галерея мистецтв, вул.Незалежності,89)15.00 - «Костел святої Анни» (подвір’я костелу)15.30 - «Залізничний вокзал» (на пероні)17.00 - Святковий концерт народного аматорського муніципального естрадно-духового оркестру (паркова сцена)18.00 - Виступ державного академічного Волинського народного хору (паркова сцена)21.00 - Дискотека під відкритим небом (паркова сцена)11.00 - Мітинг з нагоди 77-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників (меморіал Слави)1-5 липня о 10.00 - Турнір з класичних шахів (шаховий клуб КЗ КДЮСШ)2 липня о 17.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей №3ім.Лесі Українки)3 липня о 10.00 - Змагання з трейл – о «Я зможу» серед дітей з особливими потребами» (паркова сцена)3-4 липня о 10.00 - Турнір з настільного тенісу (ліцей № 3 ім. Лесі Українки)3–4 липня о 10.00 - Турнір з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок (спортивні майданчики біля міського водосховища)6 липня о 16.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (вул. В.Кияна)7 липня о 10.00 - Турнір зі спортивної акробатики серед юнаків та дівчат (паркова сцена)

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