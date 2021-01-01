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Ухилилися від призову: у районі на Волині понад 30 хлопців притягнули до відповідальності

Ухилилися від призову: у районі на Волині понад 30 хлопців притягнули до відповідальності
Сьогодні, 30 червня, завершився весняний призов. Він тривав із 1 квітня. За цей період до армії відправили 17 новобранців із Любешівщини.

Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".

Хлопці поповнили лави військовослужбовців Національної гвардії Україні, Збройних сил України та Державної прикордонної служби.

Водночас по одному призовнику порушена кримінальна справа через неявку на обласний збірний пункт. Ще 32 хлопці притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» за неявку до Любешівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Загальна сума, котру сплатили ці юнаки до селищного бюджету, складає понад 27 тис грн - по 850 грн із кожного, повідомив Геннадій Борисюк, військовий комісар Любешівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Любешівський район, весняний призов, новобранці
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